“İyi hazırlanılmamış bir zirve"

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Kanal Sim’de yayınlanan Serkan Soyalan’ın sunduğu Cenevre Özel yayınında konuştu, Kıbrıs zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Talat, “Ben bunu iyi hazırlanılmamış bir zirve olarak düşünüyorum. Öncesinde çok yoğun diplomatik çalışmaların yapılması lazımdı. Bu zirvenin sonucunda eğer başarı elde edilemezse nasıl bir faaliyet gündeme gelecek, bu net değil.” ifadelerini kullandı.

Talat, “Fazla sonuç beklenmeyen bir zirve yapılıyor. Bunu diplomatik yollarla daha fazla ilerletmek gerekirdi diye düşünüyorum. Eğer diplomatik olarak üzerinde çalışılmış ve bir sonuca bağlamak üzere böyle bir toplantı yapılmışsa o zaman söyleyecek bir şeyim olmaz. Ancak öyle görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen açıklamalara değinen Talat, özellikle Crans-Montana sürecini çökerten isim olarak gösterilen Anastasiadis’in söylemlerine dikkat çekti, “Baktığımızda, üzerinde iyi çalışılmış bir diplomatik faaliyet olmadı gibi görünüyor. Böyle bir çalışma olmadan bir sonuca varılabilecek mi, kuşkuluyum. Sonra aradığımız sonuç nedir? Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, en azından açıklanan ölçüler içinde Kıbrıs sorununun çözümünün KKTC’nin tanınması olduğu yönünde politika belirlediler. Öte yandan çözüm bulunması istenen Kıbrıs sorunu ile ilgili dünya kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Güvenlik Konseyi kararlarına göre de KKTC’nin tanınmasını bir yana bırakın, tanınmasını engelleme hatta pozisyonunu yükseltme bile yasaklanmıştır” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin önerileri doğrultusunda bir ilerleme beklemediğini vurgulayan Talat, “Bu ilerleme olmazsa da Kıbrıs sorunuyla ilgili herhangi bir şey olacak mı, onu da bilemiyorum. Ben bunu iyi hazırlanılmamış bir zirve olarak düşünüyorum. Öncesinde çok yoğun diplomatik çalışmaların yapılması lazımdı. Belli yakınlaşmaların elde edilmesi ve sonra böyle bir zirveye gidilmesi lazımdı. Bu zirvenin sonucunda eğer başarı elde edilemezse nasıl bir faaliyet gündeme gelecek, bu net değil” ifadelerini kullandı.