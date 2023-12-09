İyi bir caz gecesi için Bulut Gülen Jazz Trio sizleri bekliyor

Ülkemizde caz müziğinin en çok icra edildiği mekanların başında gelen ve rock,soul,funk gibi türlerin de müzikseverlerle belli aralıklarla buluştuğu Alsancak’taki The Soulist’te bu kez Bulut Gülen Jazz Trio sahne alacak.

13 Aralık Çarşamba gecesi yer alacak konserde Türkiye’nin önde gelen tromboncularından Bulut Gülen, ülkemizden bas gitarda Cahit Kutrafalı, davulda Marıos Spyrou ve gitarda Kadir Evre’den oluşan ekip saat 21:00’den itibaren hem kendi bestelerini hem de en güzel caz parçalarını icra edecekler. Konser için 0548 8398994 nolu numaradan The Soulist’e ulaşıp rezervasyon yapılabilecek.