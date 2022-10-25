İtiraz geldi, Girne Hastanesi ihalesi yine durdu!

Ertuğrul SENOVA

Geçtiğimiz Çarşamba günü sonuçlanan Yeni Girne Hastanesi ihalesiyle ilgili bu kez de Rekabet Kurulu’na itiraz dosyalandı, süreç yine durdu.

İhaleye giren ancak kazanamayan bir şirketin, Rekabet Kurulu’na, ihaleyi kazanan şirketle ilgili itiraz başvurusu yaptığı öğrenildi.

İtirazın içeriğine ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, söz konusu itirazın içeriğine ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler.

İhale süreci haftalarca süren hastanenin yapım işi, MİK üyelerinin oybirliğiyle Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına verilmişti.

Rekabet Kurulu Başkanı Altıncık: “İhale durduruldu”

YENİDÜZEN’e konuşan Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, itirazın dün akşamüzeri geldiğini, bu kapsamda da ihalenin durdurulduğunu belirtti.

“10 iş günümüz var”

MİK’den ve itiraza konu olan şirketten bilgi ve belge talep ettiklerini belirten Altıncık, “Bilgi ve belge girişlerinin tamamlanmasının ardından 10 iş günü süremiz var. 10 gün iş günü içerisinde itiraz değerlendirilecek, karar üretilecek” dedi.

Bilgi ve belge girişlerini Perşembe gün mesai bitimine kadar bekleyeceklerini ifade eden Altıncık, “Konu muhtemelen önümüzdeki hafta gündeme gelecek” şeklinde konuştu.

Altıncık, soru üzerine, itiraz içeriğine ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti, “Sadece kazanana yönelik olduğunu biliyorum” dedi.

MİK Başkanı Üresin: “İhale durdu, beklemedeyiz”

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin ise, Rekabet Kurulu’na gelen itiraz üzerine ihalenin durdurulduğunu anlattı:

“Bir şirket Rekabet Kurulu’na müracaat etti, kurul da karar üretilene kadar ihaleyi durdurma yazısı gönderdi. Şu an beklemedeyiz.”

Üresin de Altıncık gibi, soru üzerine, itirazın içeriğine ilişkin henüz bir bilgisi olmadığını belirtti.