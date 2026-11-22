İtalya’nın kuzeyinden dünyaya yayılan, safranın büyüsüyle altın sarısına bürünen bir lezzet hikâyesi…

Bazı yemekler vardır ki yalnızca damaklarda bıraktığı tatla değil, ardında taşıdığı hikâyeyle de hafızalara kazınır. İtalya’nın kuzeyinde, Milano’nun köklü mutfak kültüründen doğan Risotto alla Milanese de tam olarak böyle bir lezzet… İlk bakışta sade bir pirinç yemeği gibi görünse de safranın altın sarısı rengi, tereyağının yumuşak dokusu ve peynirin kendine özgü aromasıyla İtalyan gastronomisinin en zarif temsilcilerinden biri hâline gelmiştir.

Bu yemeğin en dikkat çekici özelliği ise rengidir. Pirinç tanelerini sarıp sarmalayan altın sarısı ton, yalnızca görsel bir güzellik sunmaz; aynı zamanda yemeğin karakterini belirleyen safranın kendine has kokusunu ve lezzetini de taşır.

Bir cam ustasının mutfağa uzanan hikâyesi

Risotto alla Milanese’nin ortaya çıkışına ilişkin en meşhur anlatı, 1574 yılına uzanır. Rivayete göre Milano Katedrali’nin vitray çalışmalarında görev alan Flaman cam ustası Valerio di Fiandra’nın, safranı camlara altın sarısı bir renk vermek amacıyla kullanan genç bir yardımcısı vardır. Safranı renklendirici olarak kullanmayı çok seven bu genç, çevresinde Zafferano, yani safran lakabıyla tanınır.

Ustasının kızının düğün hazırlıkları sırasında genç yardımcının aklına ilginç bir fikir gelir. Safranı bu kez camlarda değil, düğün sofrasında sunulacak pirinç yemeğinde kullanır. İlk anda şaşkınlık yaratan altın sarısı pirinç, davetlilerin beğenisini kazanır. Böylece Milano mutfağının simgelerinden biri hâline gelecek yemeğin doğduğu anlatılır.

Elbette bu hikâyenin tarihsel olarak kesin biçimde kanıtlanmış bir başlangıç öyküsü olmadığını belirtmek gerekir. Yemeğin bugünkü tarifine yaklaşan yazılı kayıtları ise 19. yüzyılda, özellikle 1829 yılında Giovanni Felice Luraschi’nin yemek kitabında görmekteyiz.

Safran: Bir tutamında saklı altın

Dünyanın en kıymetli baharatlarından biri olarak kabul edilen safran, Crocus sativus adı verilen çiçeğin elle toplanan kırmızı tepeciklerinden elde edilir. Üretiminin zahmetli olması, her çiçekten yalnızca birkaç safran ipliği alınabilmesi ve hasadın büyük ölçüde el emeğine dayanması, onu oldukça değerli kılar.

Safranın gastronomideki yeri yalnızca renk vermekle sınırlı değildir. Kendine özgü hafif çiçeksi, topraksı ve sıcak aromasıyla özellikle pirinç yemeklerinde, tatlılarda ve bazı geleneksel içeceklerde kullanılır.

Risotto alla Milanese’de safran, yemeğin adeta imzasıdır. Pirincin doğal nişastasıyla birleşen tereyağı ve parmesan peyniri, safranın aromasını daha belirgin hâle getirirken ortaya hem görsel hem de duyusal açıdan dengeli bir tabak çıkar.

Mutfağımızda Milano esintisi: Risotto alla Milanese tarifi

Bu özel İtalyan lezzetini hazırlarken benim için en önemli nokta, pirincin kendi nişastasını bırakmasına izin vermek ve kıvamını acele etmeden oluşturmaktır. İyi bir risotto ne kuru pilav gibi tane tane ne de çorba gibi sulu olmalıdır. Kaşıktan tabağa yayıldığında hafifçe dalgalanan, kremsi bir kıvam yakalamalıdır.

Malzemeler

300 gram Arborio veya Carnaroli pirinci

1 litre sıcak et suyu

1 küçük kuru soğan

40 gram tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 ml sek beyaz şarap

1 tutam safran (yaklaşık 0,1-0,15 gram)

60 gram rendelenmiş Parmesan peyniri

Tuz

İsteğe bağlı 20-30 gram dana iliği

Hazırlanışı

Öncelikle safran ipliklerini küçük bir kâseye alıp üzerine birkaç yemek kaşığı sıcak et suyu ekleyerek yaklaşık 10-15 dakika bekletiyorum. Böylece safranın renginin ve aromasının sıvıya geçmesini sağlıyorum.

Geniş tabanlı bir tencerede zeytinyağı ve tereyağının yarısını ısıtıyorum. İnce ince doğradığım soğanı, rengi değişmeden yumuşayana kadar kavuruyorum. Geleneksel tarife daha yakın bir sonuç elde etmek istersem bu aşamada dana iliğini de ilave ediyorum.

Ardından pirinci tencereye alıp birkaç dakika kavuruyorum. Pirinç tanelerinin dış yüzeyleri hafifçe şeffaflaşmaya başladığında beyaz şarabı ekliyorum ve alkolü uçana kadar karıştırıyorum.

Şarap çekildikten sonra sıcak et suyunu azar azar ilave etmeye başlıyorum. Her seferinde pirincin sıvıyı çekmesini bekliyor, ardından yeniden et suyu ekliyorum. Bu aşamada sürekli ve nazikçe karıştırmak, pirincin nişastasını salarak kendine özgü kremsi yapısını oluşturmasına yardımcı oluyor.

Pişirme süresinin ortalarına doğru önceden hazırladığım safranlı karışımı tencereye ekliyorum. Pirinçler altın sarısı bir renge bürünürken mutfağı saran hoş safran kokusu da yemeğin karakterini ortaya çıkarıyor.

Yaklaşık 16-18 dakika sonunda pirinçlerin dışının yumuşak, merkezinin ise hafif diri kalmasına dikkat ediyorum. Tencereyi ocaktan alıp kalan soğuk tereyağını ve rendelenmiş Parmesan peynirini ekliyorum. Güzelce karıştırarak risottoya parlak ve ipeksi kıvamını kazandırıyorum.

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis ediyorum.

Sunumun zarafeti

Risotto alla Milanese, geleneksel olarak geniş ve düz tabaklarda servis edilir. Üzerine bir miktar Parmesan rendesi ve isteğe bağlı birkaç damla kaliteli zeytinyağı eklenebilir. Milano mutfağında bu yemek özellikle Osso Buco adı verilen dana incik yemeğiyle birlikte de sunulur. İkisinin birlikteliği, Lombardiya gastronomisinin en bilinen eşleşmelerinden biridir.

Altın renginde saklı bir gastronomi mirası

Gastronomi bazen bir coğrafyanın tarihini, bazen bir toplumun alışkanlıklarını, bazen de tesadüfen ortaya çıkan bir lezzetin nesiller boyunca yaşatılmasını anlatır. Risotto alla Milanese, bütün bu unsurları tek bir tabakta buluşturuyor.

Bir zamanlar vitray camlara renk verdiği anlatılan safran, bugün Milano’nun mutfak kimliğinin en tanınan sembollerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu yemeği özel kılan yalnızca altın sarısı rengi değil; emeğin, geleneğin ve yaratıcılığın bir araya gelerek nasıl unutulmaz bir gastronomi mirası oluşturduğunu göstermesidir.

Çünkü bazı lezzetler yalnızca pişirilmez; tarihleriyle birlikte sofralara taşınır.