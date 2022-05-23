İthallerde kat kat pahalılık

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın değer kaybı sonrasında dengelerin değişmesine rağmen, özellikle ithal ürünlerde halen güneyin lehine oluşan avantaj dikkat çekiyor. Bunun en önemli sebebinin de fonlar, yüksek nakliye maliyetleri ya da kârlılık üzerinde olduğu duruluyor.

YENİDÜZEN’in Alışveriş Sepeti, bu hafta Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki çeşitli ürün farklarıyla ortaya kondu. Diş macunu, Nescafe, duş jeli gibi ithal ürünlerin fiyatlarının kuzeyde daha pahalı olduğu görüldü.

Aynı marka, gramaj ve ölçü birimlerine göre kıyaslanan bazı ithal ürünlerindeki kuzey-güney farkı:

Diş macunu; kuzeyde 90, güneyde 66 TL, jilet; kuzeyde 58, güneyde 36 TL, Nescafe; kuzeyde 224, güneyde 100 TL, duş jeli ise kuzeyde 71, güneyde 55 TL.

İthal ürünlerde genelde güneyde daha uygun olan Gillette’in fiyatı ise bu kez kuzeyde daha ucuz. Güneyde 84 TL olan 10’lu jiletin kuzeydeki fiyatı 58 TL…

Nescafe’deki fark iki katından fazla

Fiyat farkından dolayı dövizdeki tüm hareketlenmeye karşın Kıbrıslı Türklerin güneydeki alışveriş sepetine giren Nescafe’de de durum değişmedi. Kuzeyde 224 TL olan 200 gr. Nescafe Gold, güneyde 100 TL olarak tüketiciyi yine cezbetti.

İthal peynir kur farkına rağmen kuzeyde ucuz

İthal peynirler ise adanın her iki yanında yüksek fiyatları ile yine dikkat çekiyor. Mutfaklarda önemli bir yere sahip olan peynirde özellikle ithal ürün olan 200 gram Kerrygold Cheddar peyniri adanın her iki yanında da cep yakıyor. Kur farkına rağmen kuzeydeki Kerrygold Cheddar peynirinin 200 gramı 44 TL iken, bu rakam güneyde 62 TL.

Tereyağı kuzeyde 61, güneyde 70 TL

Yine ithal ürün olan Kerrygold tereyağı kuzeyde 61 TL iken, güneyde 70 TL’ye reyonlarda yer alıyor.