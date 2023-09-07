İthali yasak et soruşturması: 3 kişi tutuklandı

Gayretköy’deki ara bölgede ele geçirilen ithali yasak etlerle ilgili tutuklanan AF., A.M. ve T.Y. isimli zanlılar, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan askeri mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkındaki ithali yasak et ele ithali suçundan soruşturmanın Güzelyurt’ta sürdüğü belirtildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 28 Ağustos tarihinde Gayretköy’deki ara bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından park halindeki araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada henüz tespit edilemeyen miktarda ithali yasak et ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını, yapılan araştırma sonucu aracın Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkışının olmadığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu A.M. isimli zanlının bir buçuk ay önce O.S. isimli şahıstan aracı aldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, A.M. isimli zanlının 29 Ağustos tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelediklerini kaydeden polis, suç işlendikten sonra A.M. ile A.F. isimli şahısların, araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya seyrettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, bu tespit üzerine A.F. isimli şahsın da tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, akabinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı T.Y. isimli zanlının da tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki askeri kaçak bölgeyi ihlal suçuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların bu suçtan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.