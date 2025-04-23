İtfaiye aracı devrildi: İki görevli yaralandı

Girne-Esentepe anayolunda meydana gelen kazada, bir itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki itfaiye görevlisi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Şubesi’ne ait araç, Esentepe bölgesinde alınan bir araç yangını ihbarına müdahale etmek üzere yola çıktı.

Ancak Alagadi-1 mevkiinde sağa meyilli bir virajda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun sağından çıkarak sol yanına devrildi. Kazada yaralanan iki görevli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

FOTOĞRAF: Kıbrıslı Gazetesi