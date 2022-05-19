İtalyan şef Di Martino yönetimindeki CSO konserinde piyanist Rüya Taner de solist olarak sahne aldı

Murat OBENLER

Müzik Vakfı tarafından düzenlenen ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edilen Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, İtalyan şef Luciano Di Martino’nun yönetiminde, Piyanist Rüya Taner’in solist olarak yer aldığı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Bellapais Manastırı konseri ile başladı.

Sanateverlerin yoğun ilgi gösterdiği 24.festivalin açılış konserinde CSO eşliğinde ilk bölümde piyanist Rüya Taner, W.A.Mozart’ın Piyano Konçertosu, No:23 La Majör,K.488 parçasını icra ederken ikinci bölümde de İtalyan şef Luciano Di Martino’nun yönetiminde CSO, F.Schubert’in 5.Senfoni Si Bemol Majör,D.485 eserini icra etti.

Festivalin açılış konserini Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart , Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, eski başbakanlardan Hakkı Atun ve CTP Milletvekili Fikri Toros da izledi.

Toplam 9 konserin yer alacağı ve 21 Haziran’a kadar sürecek 24.Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Mayıs ve Haziran aylarında sanatseverlere klasik müzik dolu geceler sunacak.