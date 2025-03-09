İsviçre’de federal model üzerine inceleme: Kıbrıs için diyalog ve uzlaşı vurgusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, İsviçre’nin başkenti Bern’de 2-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında, federalizm ve doğrudan katılım modelleri üzerine önemli temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Akansoy’un açıklamasına göre, İsviçre modeli incelenerek toplumsal dinamikler, temsiliyet ve müzakere süreçleri değerlendirildi.

Akansoy, "İsviçre’de farklı dil topluluklarının ortak yaşamı nasıl sürdürebildiğini, dayanışma ve uzlaşı kültürünün nasıl kurumsallaştığını gözlemledik" dedi.

İsviçre’nin federal yapısında kantonların geniş yetkilere sahip olduğuna dikkat çeken Akansoy, doğrudan demokrasi araçlarının halkın karar alma süreçlerine aktif katılımını sağladığını vurguladı.

Akansoy, İsviçre siyasetinin yarı profesyonel yapısının da dikkate değer olduğunu belirterek, "Ben değil, biz anlayışı hâkim. Bu da kolektif faydayı öne çıkaran bir siyaset kültürü yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Akansoy, Kıbrıs’tan sekiz siyasi parti temsilcisinin ve müzakere süreçlerinde deneyimli isimlerin katıldığı ziyaretin, “Kıbrıs Diyalog Formu” organizasyonu ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.

Bu deneyimin, Kıbrıs'ta federal çözüm arayışlarını değerlendirmek ve diyalog kanallarını güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Akansoy, "Dayanışma, uzlaşı ve kolektif akıl, müzakere süreçlerinin omurgasını oluşturmaya devam edecek" dedi.