İşveren: '486 Sterlin' İşçi: 'Bu hesap olmaz'

▶ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çağrısıyla yarın toplanacak… İşveren ‘486 Sterlin’e denk gelen ücreti işaret ederken, İşçi ‘Bu hesap bize uymaz’ dedi… Gözler Hükümet’e çevrildi…

İşveren temsilcisi Metin Arhun: “486 sterline denk gelen asgari ücretin makul olacağını düşünüyoruz”

İşçi temsilcisi, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Önce hükümetin asgari ücretliye reva gördüğü rakamı görmek istiyoruz, işverenin hesaplarına saygı duyuyoruz ama hesapları bize uymuyor, bu hesap olmaz”

Fehime ALASYA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çağrısıyla yarın toplanacak… İşveren ‘486 Sterlin’e denk gelen ücreti işaret ederken, İşçi ‘Bu hesap bize uymaz’ dedi… Gözler Hükümet’e çevrildi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın toplanacağını açıkladı.

YENİDÜZEN, toplantı öncesi işçi ve işverenin nabzını tuttu.

İşveren %30 dolaylarında olan hayat pahalılığının altında kalan %27,8’lik, yani 2 bin 300 TL civarı bir artışla masaya oturma düşüncesi olduğunu belirtti.

İşçi kesimi temsilcisi ise bu rakamın oluşan enflasyonu dahi karşılamadığına vurgu yaptı.

Kasım sonuna kadar olan enflasyon bir yana, Aralık ayı sonu enflasyonunun da dikkate alınması gerektiğini kaydeden işçi kesimi, bunun yanında asgari ücretlinin bir önceki Hayat Pahalılığındaki kaybının da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Tüm tarafların memnuniyet içinde olacağı bir ortak yol bulmak istediklerini anlatan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, asgari ücret masasında ortaya konacak rakamla ilgili “486 sterline denk gelen asgari ücretin makul olacağını düşünüyoruz” yorumu yaptı.

İşçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ise yarınki toplantıda ortaya koyacakları miktarı konuşmakta sakınca gördüğünü anlattı. Serdaroğlu, “Önce hükümetin asgari ücretliye reva gördüğü rakamı görmek istiyoruz. İşverenin ne koyduğu bizi çok bağlamıyor. Hesaplarına saygı duyuyoruz ama hesapları bize uymuyor.” dedi.

İşçi ve işveren tarafı YENİDÜZEN’e konuştu…

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun:

“486 sterline denk gelen asgari ücretin makul olacağını düşünüyoruz”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, asgari ücret masasında ortaya konacak rakamla ilgili “486 sterline denk gelen asgari ücretin makul olacağını düşünüyoruz” dedi.

“486 sterline denk gelen bir asgari ücret makul olacak” diyen Arhun, günlük kurdan 10 bin 990 TL civarında seyreden bir asgari ücreti işaret etti.

Bahsi geçen rakamlarla mevcut asgari ücret üzerinden, yüzde 27,8’lik yani 2 bin 300 TL sularında bir artışın ortaya konacağı ifade edildi.

Hayat pahallığı, açlık sınırı, asgari ücretin döviz bazındaki durumu, KTAMS açıklamalarının da dahil olduğu çeşitli kıstasları dikkate alacaklarını anlatan Arhun, “Şu anki değerlendirmeler 486 Sterlin gibi bir rakama tedavül ediyordu. Son 10 yıldır da zaten 500 Sterlin üzerine hiç çıkmadı. Döviz bazındaki enflasyonu da dikkate alacağız. KTMAS açıklaması var, tümünü dikkate alıyoruz.” dedi.

Başbakan’ın kamu kesimine yönelik bir Hayat Pahalılığı açıklamasını da anımsatan Arhun, “Tüm bu konuştuklarımızın da etkisiyle hesaplar bu rakamları işaret ediyor. Tüm kesimlerin tatmin olacağı, tüm tarafların memnuniyet içinde olacağı bir ortak yol bulmak istiyoruz” yorumunu yaptı.

İşçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu :

“Önce hükümetin asgari ücretliye reva gördüğü rakamı görmek istiyoruz, işverenin hesaplarına saygı duyuyoruz ama hesapları bize uymuyor”

İşçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ise yarınki toplantıda ortaya koyacakları miktarı konuşmakta sakınca gördüğünü anlattı. Çeşitli kriterlere dikkat çeken Serdaroğlu, bu rakamların nasıl etkileyeceğini yorumladı.

“Önce hükümetin asgari ücretliye reva gördüğü rakamı görmek istiyoruz. İşverenin ne koyduğu bizi çok bağlamıyor. Hesaplarına saygı duyuyoruz ama hesapları bize uymuyor.” dedi.

“Bizim derdimiz gıdaya ulaşımdır, Sterlin değildir”

Arhun’un Sterlin üzerinden yaptığı açıklamayı da eleştiren Serdaroğlu, “İşimize geldiğinde STG işimize geldiğinde TL olmaz. Bizim derdimiz gıdaya ulaşımdır, Sterlin değildir.” yorumunda bulundu.

“Bu rakamın oluşan enflasyonu dahi karşılama”

Arhun’un sözünü ettiği ve %27,8 sularında seyreden 486 Sterlin’e denk gelen asgari ücret açıklamasını da yorumlayan Serdaroğlu, bu rakamın oluşan enflasyonu dahi karşılamadığına vurgu yaptı.

Serdaroğlu, “Kasım sonuna kadar olan enflasyon bir yana, Aralık ayı sonu enflasyonunun da dikkate alınması gerek. Bunun yanında asgari ücretlinin bir önceki Hayat Pahalılığındaki kaybını göz ardı edemeyiz.” dedi.

“Niyet varsa ilk toplantıda başlar ve biter…”

Perşembe günkü toplantıda ‘niyet ve istek’ olması durumunda, yeni asgari ücretin hemen belirlenebileceğine de dikkat çeken Serdaroğlu, “Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi konuşuluyor ama niyet olsa Perşembe günü bile hemen ilk toplantıda belirlenebilir. Oyalamanın ve tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yeni yıla girerken asgari ücretlinin de yeni yılda bir ümidi olur.” şeklinde konuştu.

“Üstel’in %30 açıklaması çok yanlış”

Başbakan olarak atanan Üstel’in “%30’a yakın Hayat Pahalılığı artış yapacağız” açıklamalarını da eleştiren Serdaroğlu, Aralık ayı Hayat Pahalılığı oranının açıklanmadan bu rakamı konuşmanın çok yanlış olduğunun altını çizdi. Serdaroğlu, tüm kriterler dikkate alındığı zaman açıklanacak olan Hayat Pahalılığı rakamının % 34 veya 35’i bulacağı öngörüsünü paylaştı.