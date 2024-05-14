"İşveren %18 önerdi, devlet %23, işçi %28"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasından karar çıkmadı. Toplantı sonrası Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile işveren tarafı, açıklama yapmadan bakanlık binasını terk etti.

Toplantı, Pazartesi saat 09.00'a ertelendi. Bir önceki toplantıda Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugünkü toplantıya işaret ederek nihai sonucu alacaklarını söylemişti.

Öte yandan toplantı çıkışı açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, kendilerinin yüzde 27 artış talep ettiğini, işverenin yüzde 18 önerdiğini kaydetti.

Devlet kanadının ise yüzde 23 teklif ettiğini, işçi tarafının el sıkışmak istemesi üzerine Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun Başbakan ile görüşmek için ara verdiğini, geri döndüğünde bu rakamdan da vazgeçtiğini söyledi.

Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel'in Mecliste yüzde 23'e işaret etmesine rağmen şimdi neden geri adım attığını sorguladı.

Başbakan Üstel'in, işverenlere randevu verdiğini, eğer Pazartesi günü yüzde 23'e işverenlerin evet demesi halinde, karşılığında ne alacaklarının açıklanması gerektiğini vurguladı.