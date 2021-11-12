İstisnai vatandaşlık DAVALIK!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi proje mimarına verilen ‘istisnai yurttaşlığı’ yargıya taşıdı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ortak hareket etme kararının ardından bugün vatandaşlığın iptal edilmesi talebiyle Bakanlar Kurulu aleyhinde Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalandı.

Neler yaşanmıştı?

Barolar Birliği, Tabipleri Birliği ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ortak hareket etme kararı alarak, ‘Külliye mimarı’ konusunda açıklama yapmış, “Gerekirse yargıya taşıyacağız” demişti.

Meslek örgütleri, vatandaşlık işleminin tekrar gözden geçirilerek iptal edilmesi talebini Bakanlar Kurulu’na iletmişti.

Bu talebimizin olumlu karşılanmaması halinde konuyu KTMMOB üzerinden yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.