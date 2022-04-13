İstinaf talebi reddedildi
19 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezası alan 20 yaşındaki Baver Çoban’ın hapis cezası onandı.
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19 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezası alan 20 yaşındaki Baver Çoban’ın hapis cezası onandı.
Çoban’ın mahkûmiyetin hatalı olduğu ve cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.
Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 12 yıl hapis cezası vermişti.
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Etiketler : mahkeme, tecavüz, Baver Çoban