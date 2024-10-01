Serap ŞAHİN

Kooperatif Harup Fabrikası'nda yaşanan mali sıkıntılar, çalışanların maaşlarının geç ödenmesine neden oldu. Fabrika Bölüm Şefi Yalçın Kömürcügil, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada fabrikanın mali sorunlarını dile getirdi.

Kömürcügil, fabrikanın yaşadığı mali sıkıntıların kötü yönetimden kaynaklandığını belirterek, "32 yıldır çalıştık, maalesef bu kadar kötü bir noktaya geldik. Mali durum çökmüş durumda" dedi.

Kömürcügil, fabrikayı yönetenlerin Demokrat Parti (DP) kanadından atanan kişiler olduğunu vurgulayarak, fabrikanın mali açıdan iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. Harup (harnup) üretimi için gerekli malzemelerin geçen yıl ve bu yıl alınamadığını belirten Kömürcügil, bunun yönetimsel hatalardan kaynaklandığını ifade etti.

“İstikrarlı bir şekilde batıyoruz"

Kömürcügil, fabrikayı yönetenlerin Demokrat Parti (DP) kanadından atanan kişiler olduğunu vurgulayarak, "Doğru yönetememenin cezasını hem üreticiler hem de çalışanlar hep birlikte çekiyoruz," dedi.

"Son aylarda Kıbrıslı Türklerin duymaktan nefret ettiği bir kelime var, istikrar. Eğer istikrar buysa, istikrarlı bir şekilde batıyoruz," diyerek hükümet politikalarına da eleştirilerde bulunan Kömürcügil, kötü yönetimin bedelinin siyaseten ve hukuken ödenmesi gerektiğini vurguladı.

“Siyaseten ve hukuken bir bedel ödenmeli"

Kömürcügil, yanlış yönetimlerin sonuçlarına dikkat çekerek, "Kurum bu hale geldi, bu duruma sebep olanlardan hesap sorulmalı. Hem siyaseten hem hukuken bir bedel ödenmeli," dedi. Güneyde yaşanan firari mahkum olayına işaret eden Kömürcügil, "Bir firari suçlunun kaçması sonucu tüm yetkililerin görevden alındığını okudum. Peki, bizim burada kurumları bu hale getirenler nerede? sorusunu sordu.

Kurumun mali zorlukları hakkında da bilgi veren Kömürcügil, Binboğa Şirketi'nin ham madde alımı için yaptığı ihaleye hiçbir tedarikçinin katılmadığını belirtti. "Kimse teklif vermek istemedi çünkü malı teslim etseler bile ödemelerini alamayacaklarını düşünüyorlar” diyerek kurumun yaşadığı güven erozyonuna dikkat çekti.

"Yönetemeyenler çekilsin"

Kömürcügil, mevcut yöneticilerin görevden çekilmesi ve yerlerine üreticilerin çıkarlarını koruyacak, daha yetkin kişilerin gelmesi gerektiğini belirtti: "Buraları yönetemeyenler artık ellerini çeksinler. Üreticilerin menfaatlerini koruyacak kişiler gelsin ve önümüzü açsınlar." şeklinde konuştu.