“İstifa etmiş hükümetten nisap beklemeyin”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı muhalefetin istifa etmiş bir hükümetten nisap beklediğini iddia ederek bu durumu eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhan Arıklı'nın muhalefeti suçlaması üzerine Meclis'te gerginlik yaşandı.

Arıklı bazı yasaların komitelerde oybirliği ile geçtiğini iddia etti. Bu sırada muhalefet vekilleri Arıklı'nın yalan söylediğini belirtti.

Muhalefete atfen sert sözler kullanan Arıklı “Şimdi ahkâm kesip gazel okuyorsunuz” diye konuştu.

Tatar’ın seçim ve hükümet görevlendirmesi için UBP Kurultayı’nı beklemesinin hata olduğunu kaydetti. Tatar’ın bağımsız olması gerektiğini ifade ederek seçimlerle ilgili sürecin kurultaya bağlanmaması gerektiğinden söz etti, “Yeni bir hükümet kurulamadığına göre neyi bekliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı?” diye sordu.

Özdenefe'den Arıklı'ya: "Utanmıyor musunuz?"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yerinden söz alarak Erhan Arıklı'ya "Utanmıyor musunuz?" diye sordu.