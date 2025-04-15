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İşte yeni CTP MYK

İşte yeni CTP MYK

CTP Parti Meclisi, Genel Sekreter seçiminin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu da belirledi.

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CTP Parti Meclisi, Genel Sekreter seçiminin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu da belirledi.

Yeni MYK şöyle:

Ürün Solyalı, Feriha Tel, Filiz Besim, Mehmet Kale Kişi, Ali Karavezirler, Muhittin Tolga Özsağlam, Bilen Sayılı, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe

MYK'daki yeni görevler, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek MYK toplantısında belirlenecek.

 

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