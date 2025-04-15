İşte yeni CTP MYK
CTP Parti Meclisi, Genel Sekreter seçiminin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu da belirledi.
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CTP Parti Meclisi, Genel Sekreter seçiminin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu da belirledi.
Yeni MYK şöyle:
Ürün Solyalı, Feriha Tel, Filiz Besim, Mehmet Kale Kişi, Ali Karavezirler, Muhittin Tolga Özsağlam, Bilen Sayılı, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe
MYK'daki yeni görevler, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek MYK toplantısında belirlenecek.
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Etiketler : ctp parti meclisi, Merkez Yönetim Kurulu