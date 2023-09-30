İşte “vergi şampiyonları”

Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ilişkin vergi listelerini ve “rekortmenlerini” açıkladı. Hem kişiler, hem de kurumlarda “şampiyonlar” değişmedi…

Şahıslarda iş insanı Tahir Topal, son yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yine ilk sırada yer aldı. Bir yılda devlete 28 milyon 18 bin 419 TL vergi ödeyen Topal, bu yıl da vergi rekortmeni oldu.

Öte yandan kurumlara ilişkin listede de birinci sıra değişmedi, Türkiye İş Bankası 2022 yılında devlete 210 milyon 986 bin 85 TL vergi ödedi.

Şahıslara ilişkin listede ilk 3 sıra şöyle açıklandı:

Tahir Topal – 28 milyon 18 bin 419 TL Bora Manyera – 9 milyon 409 bin 447 TL Tülin Manyera – 5 milyon 467 bin 559 TL

Kurumlara ilişkin listenin ilk 3’ü işe şöyle: