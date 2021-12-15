İŞTE TÜM ADAYLAR
23 Ocak Erken Genel Seçimleri’nde yarışacak adaylar belirlendi
CTP adayları
Lefkoşa
1-Tufan Erhürman
2-Ürün Solyalı
3-Derviş Kemal Deniz
4-Sıla Usar İncirli
5-Muhittin T. Özsağlam
6-Doğuş Derya
7-Devrim Barçın
8-Filiz Besim
9-Ahmet Muratoğlu
10-Ödül Muhtaroğlu
11-Cenk Paşa
12-Haffe Işısal
13-Hasan Hüda Ecer
14-Ayşe Alioğlu
15-Derviş Bladanlı
16-Hülya Batunlu
Mağusa
1-Asım Akansoy
2-Seran Aysal
3-Teberrüken Uluçay
4-Yasin Yeni
5-Erkut Şahali
6-Hamit Caner
7-Şifa Çolakoğlu
8-Behçet Öznacar
9-Ceyhun Ümiter
10-Gaye Astan Çoban
11-Derviş Karaca
12-Cihan Tunceli
13-Erkan Tekeli
Girne
1-Ongun Talat
2-Fikri Toros
3-Ceyhun Birinci
4-Fazilet Özdenefe
5-Salih Sarpten
6-Pembe Ilgar Ardıç
7- Alpay Çelebi
8-Mahmut Kanber
9-Özge Tahiroğlu
10-Niyal Öztürk
11-Mustafa İlgen
İskele
1-Fide Kürşat
2-Biray Hamzaoğulları
3-Suphi Coşkun
4-Fikret Civisilli
5-Yalçın Kömürcügil
Güzelyurt
1-Armağan Candan
2-Mehmet Bozer
3-Aslı Murat
Lefke
1-Salahi Şahiner
2-Tuncay Sarıyer
UBP adayları
Lefkoşa:
Faiz Sucuoğlu
Olgun Amcaoğlu
Ahmet Savaşan
Sadık Gardiyanoğlu
Hasan Taçoy
Bertan Zaroğlu (Kontenjan)
Alişan Şan
Mehmet Çelebioğlu (Kontenjan)
Savaş Atakan
Zorlu Töre
Özgür Arıkan
Şerife Ünverdi (Kontenjan)
Havva Dağsever
Fisun Özsun
Nurcan Yardımcı
Özlem Sefer
Mağusa:
Sunat Atun
Dursun Oğuz
Oğuzhan Hasipoğlu
Mehmet Başman (Kontenjan)
Hakan Dinçyürek
Resmiye Canaltay
İrem Uygun Soyşen (Kontenjan)
Hüseyin Çavuş
Meryem Boyacı
Gürsel Uzun
Bora Akkuş
Sultan Vural
Elif Abiç
Girne:
Kutlu Evren
Ünal Üstel
İzlem Gürçağ (Kontenjan)
Özdemir Berova
Ferhat Erişir (Kontenjan)
Türel Öksüzoğlu
Hasan Küçük
Selim Gökbörü
Mehmet Ali Tunçbilek
Zalihe Damdelen
Münevver Çağın
İskele:
Nazım Çavuşoğlu
Yasemin Öztürk
Mesut Genç (Kontenjan)
Emrah Yeşilırmak
Osman Kırşan
Güzelyurt:
Ali Pilli
Ziya Öztürkler
Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)
Lefke:
Fırtına Karanfil
Aytaç Çaluda
HP adayları
Lefkoşa
1- Prof. Dr. Kudret Özersay- Akademisyen
2- Gülşah Sanver Manavoğlu – İş insanı
3- Serhat Kotak –İş insanı/ Mühendis
4- Teksen Köroğlu – Diş Doktoru
5- Kürşat Köseoğlu – Öğretmen
6- Devran Vudalı –Serbest meslek
7- Ersin Tünay –Öğretmen/müzisyen
8- Özgül Çırakoğlu – İşletmeci
9- Mustafa Kendir - Kamu Görevlisi
10 –Ahmet Dağcın – İşletmeci
11- Batuhan Cantay – İşletmeci
12- Nihan Güleryüz – İşletmeci
13- Zuhal Tunalı – İşletmeci
14- Volkan Bilal Emirkanı – Sigortacı
15- Ülkü Biranlı- Emlakcı
16- Yıldız Büyükçolpan Yılmaz- İşletmeci
Mağusa
1- Ayşegül Baybars – Avukat
2- Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol – Avukat/ Akademisyen
3- Arda Kalfaoğlu – Bankacı
4- Tolga Özçelik – Memur
5- Ethem Akmercan –Emekli Bankacı
6- Raif İlkman – Hukukçu
7- Hüseyin Tabur- Bankacı /Eğitim Görevlisi
8- Oğuz Akançay – Turizm/Sigortacı
9- Çiler Demirtay – Beden Eğitimi Öğretmeni
10- İlknur Çetinkaya – Tüccar
11- Nazmiye Elçin Erbay – Yaşam Koçu
12- Orhan Delikuş – Market Sahibi
13- Recep Sayım – Tekstil Mühendisi
Girne
1- Erek Çağatay – Diplomat
2- Jale Refik Rogers – Genetik Uzmanı
3- Ahmet Tokatlıoğlu – İş İnsanı
4- Yusuf Avcıoğlu – Elektrik Mühendisi
5- Ledün Caymaz – Organizatör/İşletmeci
6- Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu – Akademisyen Ekonomist
7- Aydın Nevzat Erhuy – Öğretmen
8- Erhan Onuralp – Öğretim Görevlisi/Mimar
9 – Muhammet Ercan – Taksici
10- Bahadır Ünlü – Satın Alma Müdürü
11- Mert Cem Yılmaz - Muhasebeci
İskele
1- Ercan Beşerler - Bürokrat / Öğretmen
2- Kani Buranay – Öğretmen
3- Emin Onuş –Akademisyen
4- Havva Elkovan – Serbest meslek
5 –Hanife Demir – Avukat
Güzelyurt
1- Ramadan Durmazer – Muhasip
2- Mazlum Kortaş – Kamu Görevlisi
3 Selahaddis İskifoğlu – Serbest meslek
Lefke
1- Özdemir Şanlıdağ - Emekli Öğretmen
2- Safure Deniz –Serbest meslek
TDP adayları
Lefkoşa:
1. Cemal Gürsel Özyiğit
2. Halil Hızal
3. Nalan Ersümer
4. Safiye Özaltıner
5. Filiz Uzun
6. Mustafa Yenigüç
7. Çelen Çağansoy
8. Aytaç Ali Baklacı
9. H. Doğa Yalçın
10. Yeşim Beyaz İlkan
11. Mehmet Burhan
12. Nevzat Özkunt
13. Aktan Erdoğa
14. Kamil Yayıcı
15. Ömer Metbulut
16. Tuğçe Özmert
Mağusa
1. Yeşim Dede
2. Yasemin Çobanoğlu
3. İlyas Yağlı
4. Boysan Boyra
5. Erkan Sarı
6. Arzu Demirel
7. Olgu Tansuğ
8. Hüseyin Angolemli
9. Ecevit Aspri
10. Mustafa Tekman
11. Celal Nefesoğlu
12. Yüksel Altuner
13. Ercan Yüzüak
Girne:
1. Mehmet Evrim Benzetsel
2. Zeki Çeler
3. Şirin Telli
4. Dilara Korkmaz
5. Sibel Karaca
6. Hamide Dağkıranlar
7. Elmas Tokay
8. Nuri Sılay
9. Sibar Aybar
10. Tolga Atamer
11. Mustafa Abraş
İskele:
1. Elif Özyiğit Cengiz
2. Mürüde Çelikağ
3. Mehmet Barut
4. Tülay Alpler
5. Metin İsmet Pekri
Güzelyurt:
1. Faik Arçay
2. Kamil Gilanlıoğulları
3. Çayan Volkan
Lefke:
1. Turgut Karabetça
2. Hasan İzzet Dinçoğlu
YDP
Lefkoşa
1-Eda Yenen
2-Suphi Siltürk
3-Yılmaz Kaldırım
4-Erşah Sabit Yılmaz
5-Ali Yenen
6-Özlem Ayşe Doğandemir
7-Mustafa Yeşil
8-Ömer Yayla
9-Banu Bozlakoğlu
10-Hüseyin Gürlek
11-Metin Akar
12-Zeynep Sinem Keser
Mağusa
1-Dürdane Abi Acı
2-İlter Ömeroğlu
3-Habibe Çetin
4-Hatice Seçkin
5-Yusuf Çelik
6-Ali Koruk
7-Ali Yakar
8-Bünyamin Öztürk
9-Mahmut Hayta
10-Mehmet Özkardaş
Girne
1-Ramazan Karal
2-Reyhan Aydın
3-Fatma Bahadır
4-Mehmet Tunçtürk
5-Fuat Tek
6-Güller Karammali
7-Nurşah Çiftçi
8-Hacı Ali Özdemir
İskele
1-Neslihan Vural
2-Akut Günel
3-Arif Özbayrak
4-Celal Açık
5-Hakkı Kandemir
Lefke
1-Nejla Gazi
2-Kadir Ozan
Güzelyurt
1-Elmas Süzgen
2-Hakan Bozkurt
3-Gökhan Saraç
Demokrat Parti
Lefkoşa
1- Ali Tunçtaşlı
2- Dr. Mert Taşkın (K)
3- Mehmet Çıldır (K)
4- Hasan Tosunoğlu
5- Serhan Aktunç
6- Özlem Dinçoğlu (Kadın )
7- Sinem Tip ( Kadın )
8- Funda Özsakınç (Kadın)
9- İnanç Babaliki
10- Hüseyin Akcan
11- Fatma Öztürk Çatal (Kadın)
12- Ali Horoz
13- Mehmet Ortak
14- Emel Sayar (Kadın)
15- Çetin Sadeli
16- Mete Bayramoğlu
Mağusa
1- Fikri Ataoğlu
2- Mücahit Kaya (K)
3- Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)
4- Mehmet Hasgüler (K)
5- Ahmet Demirel
6- Ömer Gökel
7- Fikret Deniz
8- Nuray Uncu (Kadın)
9- Benek Çağakanlı (Kadın)
10- Ali Anıl Yüce
11- Soyhan Bilgeer
12- Alparslan Diktaş
13- Leyla Avgın (Kadın)
Girne
1- Serhat Akpınar (K)
2- Hande Kayasal Çelikden (Kadın)
3- Redif Nurel
4- Harun Demir
5- Cemre Sezener (K)
6- Orsel Neşe
7- Enver Hoca
8- Aslı Babayiğit (Kadın)
9- Arif Uzunali
10- Atilla Deva
11- Nazım Arslan
İskele
1- Mine Emiroğlu (Kadın) (K)
2- Maşallah Cihangir
3- Hür Alevkayalı
4- Musa Nurçin
5- Çağla Eroğlu (Kadın)
Güzelyurt
1- Rahme Öğütveren (Kadın) (K)
2- Erkan Kaya
3- Eliz Fellahoğlu (Kadın)
Lefke
1- Gürsel Bağlaş
2- Hüseyin Turaç
TKP adayları
Lefkoşa
- Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K)
- Ersen Sururi
- İlke Özgür Davulcu
- Zuhal Koreli
- Ayşe Buran
- Sami Dayıoğlu
- İlker Balkır
- Ahmet Kablan
- Hakkı Demir
- Yalçın Ertrugan
- Naile Acar
- Fezile Özataç
- Korhan Şakir
- Yeşim Mertli
- İrfan Akar
- Meliha Melemendi
Mağusa
- Mustafa Emiroğluları
- Asiye Beyaz
- Emin Soyal
- Hüseyin Hakansoy (K)
- Umut Kadı
- Zeynep Dönmez
- Ayhan Çakıcı Eş
- Mahir Demir
- Yücel Yürük
- Ali Özaltın
- Emir Genç
- Ülkü Cengiz
- Azat Kızıl
Girne
- Yurdaer Garip
- Sevilay Dolmacı
- Seral Çetindal
- Salih Ataser
- Fatma Köroğlu
- Şefik Dereli
- Celil Akarpınar
- Muhammet Gözay
- Hülya Kasap
- Hüseyin Özdurak
- Gonca Çağlar Şar
İskele
- Kemal Yıldız
- Hüsnü Arslanyürek
- Cennet Cerit
- İdris Koç
- Fatih Bulut
Güzelyurt
- Dilek Say
- Gönül Kargılı
- Şifa Ulutaş
Lefke
- Tayfur Demirci
- Hurşit Öztemiz