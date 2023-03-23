İşte Sayıştay’ın aylardır beklenen KIB-TEK raporu

Sayıştay Başkanlığı’nın, şaibelerle anılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin denetim raporu ortaya çıktı.

Aylardır hazırlanması beklenen, hatta iktidar tarafından “yerel seçimlerden sonra yayımlansın” yönünde talimatların verildiği iddia edilen söz konusu raporda, KIB-TEK’in Kamu İhalesi Yasası kapsamı dışında, fazladan 6 MİLYON 747 BİN 535 DOLAR ödeyerek alımlar yaptığı vurgulanıyor.

Rapordan: “Anlaşılmayan nedenle yönetim, 220 bin yerine 150 bin metrik ton yakıt aldı”

Rapora göre kurum yönetimi “anlaşılmayan bir nedenle”, 220 bin metrik tonluk yakıt alması gerekirken, 150 bin metrik ton yakıt aldı. Bu yakıt, 7 ay içinde temin edilerek tüketildi, daha sonra ise yakıt konusunda sorunlar yaşandı ve Kamu İhale Yasası’na aykırı şekilde, Bakanlar Kurulu kararıyla yakıt alımları yapıldı.

“6 milyon 742 bin 93 Dolar daha fazla ödenerek alım yapıldı”

Yine rapora göre, Maliye Bakanlığı tarafından ihale sürecinin başlatılmasına yönelik önergenin zamanında Bakanlar Kurulu’na sunulmaması nedeniyle farklı firmalardan 26 Haziran – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında, kamu ihale yasasına aykırı şekilde toplam 54 milyon 317 bin 626 Dolar tutarında yakıt alındığı belirtildi.

Raporda, eğer yasaya uygun şekilde yapılsa, bu tutarın 47 milyon 575 bin 535 Dolar olacağı belirtilerek, kurumun 6 milyon 742 bin 93 Dolar daha fazla ödeyerek alım yaptığının saptandığı vurgulandı.

Eksik veya yapılmamış milyonlarca TL değerinde pullama

Raporda ayrıca, milyonlarca lira değerinde eksik pullanan ya da pullanmayan sözleşmeler olduğu ve bu sözleşmelerin Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin bilgisine getirilmesinin kararlaştırıldığı görülüyor.

Başsavcılığa havale ediliyor

Rapora göre Sayıştaylık, tespit edilen yasa aykırılıklarını, hukuki açıdan değerlendirilmesi adına konuyu Başsavcılığa hava edecek.