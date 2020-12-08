İŞTE PROTOKOLÜN SATIR BAŞLARI

Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu.

İŞTE PROTOKOLDEN SATIR BAŞLARI:

Temel Hedefler:

- 2021 Ekim Erken Genel seçim,

- Sağlık alanında bilin insanlarının önerileri ve kararlarını dikkate alarak adım atacak,

- Acil durum hastanesinin devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak

- Covid- 19 aşısı temin edilecek, aşılanma başlayacak,

- Ekonomik sıkıntıların aşılması için çözüm üretilmesi için Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulacak,

- Bütçenin geçirilmesi sağlanacak

- Türkiye ile yeni bir iktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü için temaslar yapılacak

- İstihdamlarda fırsat eşitliği sağlanacak,

- Kamu yasasında tadilatlar yapılacak,

- Vatandaşlık konusunda düzenlemeler yapılacak,

- Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı tamamlanacak,

- Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacak

- 2 devletli çözüm için Türkiye ile gerekli adımları atma hedefinde olacak

- Doğu Akdeniz’de meydana gelen yaşamsal gelişmeler Türkiye ile istişare ve işbirliği içerisinde değerlendirip, gerekli adımlar atılacak

- Kapalı Maraş’ın açılması için adımlar Uluslar arası hukuk çerçevesinde atılacak