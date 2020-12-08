İŞTE PROTOKOLÜN SATIR BAŞLARI
Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu...
Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu.
İŞTE PROTOKOLDEN SATIR BAŞLARI:
Temel Hedefler:
- 2021 Ekim Erken Genel seçim,
- Sağlık alanında bilin insanlarının önerileri ve kararlarını dikkate alarak adım atacak,
- Acil durum hastanesinin devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak
- Covid- 19 aşısı temin edilecek, aşılanma başlayacak,
- Ekonomik sıkıntıların aşılması için çözüm üretilmesi için Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulacak,
- Bütçenin geçirilmesi sağlanacak
- Türkiye ile yeni bir iktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü için temaslar yapılacak
- İstihdamlarda fırsat eşitliği sağlanacak,
- Kamu yasasında tadilatlar yapılacak,
- Vatandaşlık konusunda düzenlemeler yapılacak,
- Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı tamamlanacak,
- Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacak
- 2 devletli çözüm için Türkiye ile gerekli adımları atma hedefinde olacak
- Doğu Akdeniz’de meydana gelen yaşamsal gelişmeler Türkiye ile istişare ve işbirliği içerisinde değerlendirip, gerekli adımlar atılacak
- Kapalı Maraş’ın açılması için adımlar Uluslar arası hukuk çerçevesinde atılacak