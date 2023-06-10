İşte koleje giriş sınavı sonuçları
Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci basamağı (KGS-2) sınav sonuçları açıklandı...
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Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci basamağı (KGS-2) bugün yapıldı.
9 okulda, iki oturumda 2 binden fazla öğrencinin katılımıyla düzenlenen sınav sonucunda 645 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde etti.
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinde yayımlandı.
Sonuçları buraya tıklayarak görebilirsiniz
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