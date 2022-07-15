İŞTE KAMUDA YENİ MAAŞLAR

Hayat pahalılığı oranının yansıtıldığı, 1 Temmuz’dan itibaren kamu çalışanlarının alacağı BRÜT aylık maaş ve ücretler belli oldu.

1 Ocak 2022-31 Haziran 2022 arası gerçekleşen % 56. 76 hayat pahalılığına göre hazırlanan maaş tablosuna göre ortaokul mezunu en düşük maaşlı kamu işçisi 13 bin 74 TL maaş alacak, en düşük müsteşar maaşı 49 bin 628, en yüksek ise 61 bin 591 TL olacak.

Lise mezunu bir kamu çalışanı 14 bin TL maaş alacak, hizmet yılına göre maaşı 32 bin TL’ye kadar çıkacak.

01 Ocak 2011 öncesi kamu çalışanlarının maaş tablosu:

01 Ocak 2011 sonrası kamu çalışanlarının maaş tablosu: