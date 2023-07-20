İşte böyle fakirleştik!

YENİDÜZEN-ÖZEL

Cebindeki Türk Lirası her geçen gün eriyen vatandaş, günümüzde markete dahi gitmeye korkar oldu.

Akaryakıt, tüp gaz gibi tüketimlere gelen zamlar yanında, market ürünlerinde de büyük değişimler yaşandı.

Yılın başından bu yana birçok temel tüketim maddesindeki zamlar hız kesmedi.

Geçtiğimiz Şubat ayında alışveriş sepetine 5 TL-6 TL civarında giren somun ekmeğin tanesi günümüzde 10 TL’den raflarda yerini almaya başladı.

Pirinç, bulgur, makarna, kahve, un, tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi temel tüketim ürünlerinde 3 ila 5 TL’lik fiyat artışları yaşanırken, bazı ithal ürünlerdeki fiyat farkları dudak uçuklattı.

Şubat’ta 90 TL civarında olan bir paket nescafe fiyatı 5 ayda 160 TL’ye yükseldi.

Mutfaklarda sıklıkla tüketilen süt veya süt ürünlerinde inanılmaz fiyat artışı dikkat çekti. Örneğin; peynir, yoğurt ve süt ücretlerinde artan fiyatlar dudak uçuklattı.

Raflarda altı ay önce 30 TL’ye yer alan labne peynir 39 TL’ye çıkarken, bir litre süt aynı sürede 22 TL’den 27 TL’ye çıktı.

Süt ürünlerinde zam rekortmeni yoğurt oldu. Altı aylık fiyat değişiminde 58 TL olan 850 gram köy yoğurdu 78 TL’ye yükseldi.

Yakın geçmişte piyasadaki eksikliğiyle gündem olan yumurtada 78 TL olan 30’lu koliler, 100 TL’ye yükseldi. Bazı marketlerde bu rakamın da üzerinde fiyatlar olduğu görüldü.

Şampuan ve bulaşık ilacı dudak uçuklattı

Şeker, tuz, bif, ton balığı, yumuşatıcı, şampuan, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi ithal ürünlerdeki fiyat artışı ise ailelerin bütçesini zorlar hale geldi.

Bir buçuk kiloluk şeker 30 TL’den 38 TL’ye, bir küçük paket tuz 8-9 TL civarından 19 TL’ye, ton balığı 49 TL’den 59 TL’ye, yumuşatıcı 55 TL’den 68 TL’ye, şampuan 45 TL’den 64 TL’ye, çamaşır suyu 22 TL’den 30 TL’ye, bulaşık deterjanı ise 28 TL’den 44 TL’ye yükseldi.

Değişikliğe uğramayan sadece bir ürün!

Fiyatı gerileyen tek ürün ise sadece diş macunu oldu. İthal ürün olan diş macununun dönem dönem bu fiyatının çıktığı veya düştüğü ifade edildi.

Kırmızı ve beyaz et de yerinde durmadı

Kırmızı ve beyaz et fiyatları da bu sürede yerinde durmadı. Tavuğun kilo birim fiyatı 60 TL’den 76 TL’ye yükselirken, kırmızı ette kilo başına büyük artış görüldü.

Altı ay önce market kasaplarında kilosu 270 ila 315 TL arasında olan fiyat aralığı, günümüzde 340 TL ile 360 TL arası değişti.

Kuzu şişin kilosunda ise benzer zaman diliminde 320 TL’den başlayan kilo fiyatları bazı market kasaplarında 450 TL üzerinden fiyat buldu.

Öte yandan kırmızı ette 15 gün önce yapılan %30 sularındaki zammın ardından, önümüzdeki hafta yeni bir zam beklentisi olduğu da öğrenildi.

Akaryakıtın litresinde 6 ayda 7 TL zam!

Akaryakıt fiyatlarında da yükselen rakamlar vatandaşı zora sokan bir diğer ekonomik gider oldu. 95 oktan benzinin litresi Şubat ayında 20,61 TL iken, bu rakam içinde Temmuz ayında 27,26’ya çıktı.

Tüp gaza Şubattan bu yana 85 TL artış!

Geçtiğimiz gün 40 TL’lik fiyat tırmanışıyla 285 TL’ye çıkan ve hala gündemdeki yerini koruyan ev tipi tüp gaz, Şubat ayında 200 TL’den satılıyordu.

Dövizdeki seyirle, Türk Lirası 6 ayda %50’nin üzerinde eridi!

Öte yandan dövizdeki seyir de TL’yi erittikçe eritti. Şubat ayında 23,29 TL olan STG, günümüzde 35,25 TL’den, 20,70 TL olan Euro, günümüzde 30,23 TL ve 18,82 olan Dolar, günümüzde 26,87 TL’den işlem gördü. Türk Lirası, 6 ayda %50’nin üzerinde eridi...