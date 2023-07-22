İşte AKSA ile imzalanan sözleşmenin detayları!

AKSA ile KIB-TEK arasında geçtiğimiz Çarşamba akşamı “gizlice” imzalanan ve yaklaşık 3 gündür kamuoyundan gizlenen sözleşmeye YENİDÜZEN ulaştı.

1 Ağustos 2023 itibariyle başlayacak olan sözleşme, 15 yıl süreyle geçerli olacak.

Türkiye’den enterkonnekte şekilde kabloyla elektrik konusunda fizibilite çalışmasını da içeren sözleşmeye göre, 5 yılın sonunda AKSA tarafından herhangi bir adım atılmaması durumunda, KIB-TEK, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti ya da “KKTC”nin enterkonnekte bağlantıdan vazgeçmesi halinde, söz konusu tek taraflı feshi hakkı ortadan kalkacak.

Sözleşmeye göre, imzalandığı tarihten en geç 120 gün içinde AKSA’nın Kalecik’teki mevcut 140 MW gücündeki santrala ilave olarak 35 MW gücünde ünite kurması gerekiyor.

Yine sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten en geç 1 yılın sonunda enterkonnekte sistem ile ilgili fizibilite çalışmasının tamamlanması ve raporun KIB-TEK’e sunulması gerekiyor.

Sözleşmeye göre, ilave edilecek ünitelerle birlikte Kalecik’te üretilecek 175 MW gücündeki enerji için KIB-TEK, AKSA’ya kilowatt saat başına kira bedeli olarak 3 Dolar 50 Cent ödeyecek.

Ancak toplam ödemeye bakıldığında, 6.177 Dolar yakıt bedeli ve 9.68 Dolar da hizmet bedeli ödeyecek. Bu da toplamda kilowatt saat başına 19 Dolar 35 Cent’e tekabül ediyor.

Bu ücret, bir önceki sözleşmede 14 Dolar civarıydı...

Öte yandan KIB-TEK, AKSA’nın ürettiği 175 MW enerjinin tümü için ödeme yapmak zorunda kalacak, ayrıca belirlenecek “aylık fiyat dağılım tablosunda” yıllık taahhüt edilen miktar ile üretilen miktar arasındaki fark için de AKSA’ya kira bedeli ödenecek.