İŞTE 2024’ÜN ÖZETİ

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde, 2024 yılını özetleyen ifade “zam” oldu. Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybına bağlı olarak artan akaryakıt ve elektrik giderleri, marketlerdeki raf fiyatlarına yansıdı; zamlanan ürünler nedeniyle ekonomi güneye kaydı, geçiş noktalarında kuyruk oluştu.

ELEKTRİK: Elektrik faturalarına 2024 yılında 6 kez zam uygulandı, bir yılda Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre 501-750 KWH abonelerinde yüzde 59,58 oranında artış yaşandı.

ENFLASYON: Yıllık enflasyon İstatistik Kurumu’na göre %53,29 olarak açıklandı.

GIDA: Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre ana harcama gruplarında, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 51,62 oranında artış oldu.

DÖVİZ: 1 Ocak 2024’te 29,53 TL olan Dolar, günümüzde 35,39 TL’den işlem görürken, ülkede en çok kullanılan yabancı para birimi Euro 1 Ocak 2024’te 32,68 TL, Sterlin ise 37,69 TL idi.

Euro günümüzde 36,87 TL’den Sterlin ise 44,50 TL’den işlem görür oldu. Buna göre Türk Lirası, bir yılda Dolar bazında %20 oranında, Euro bazında %12,82, Sterlin bazında ise %18,06 oranında değer kaybetti.

AKARYAKIT: Akaryakıt fiyatları bir yılda 6 kez değişikliğe uğradı. Hükümet, akaryakıtın pompa fiyatlarında 1 kez indirime giderken, 5 kez de zam uyguladı. Akaryakıt fiyatı bir yılda %14,28 oranında arttı.

Kıbrıs’ın kuzeyi, 2024 yılını zamlarla geçirdi.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı, artan akaryakıt ve elektrik giderleriyle birlikte market raflarındaki fiyatlara doğrudan yansıdı.

Son bir yılda TL, döviz karşısında yüzde 20 oranında değer kaybederken, enflasyon aralık ayı itibarıyla İstatistik Kurumu’na göre yüzde 53,29 seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları da yıl boyunca yerinde durmadı ve bir yılda tam 6 kez değişiklik gösterdi. UBP-YDP-DP hükümeti akaryakıt fiyatlarında yalnızca bir kez indirime giderken, 5 kez zam uygulayarak fiyatların yüzde 14,28 oranında artmasına neden oldu.

Elektrik faturalarına 1 yılda 6 kez zam uygulandı. 501-750 KWH aralığında elektrik kullanan abonelerin faturaları bir yılda yüzde 59,58 oranında yükseldi.

Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre ana harcama gruplarında, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 51,62 oranında artış oldu.

Tüm bu girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 2024 yılında ekonomi güneye kaydı, Türk Lirasına rağmen kuzeye geçişlerde 1 yılda 69 bin 273 kişinin azaldığı gözlemlendi.

Türk Lirası bir yılda %20 değer kaybetti!

1 Ocak 2024’te 29,53 TL olan Dolar, günümüzde 35,39 TL’den işlem görürken, ülkede en çok kullanılan yabancı para birimi Euro 1 Ocak 2024’te 32,68 TL, Sterlin ise 37,69 TL idi.

Euro günümüzde 36,87 TL’den Sterlin ise 44,50 TL’den işlem görür oldu.

Buna göre Türk Lirası, bir yılda Dolar bazında %20 oranında, Euro bazında %12,82, Sterlin bazında ise %18,06 oranında değer kaybetti.

Yıllık enflasyon %53,29

Yıllık enflasyon 2024 aralık ayı itibariyle İstatistik Kurumu’na göre %53,29 olarak açıklandı. İstatistik Kurumu, aralık ayı hayat pahalılığını yüzde 1,10 olarak açıklarken, 12 aylık enflasyonun yüzde 53,29’a yükseldiği de verilere yansıdı.

Akaryakıt fiyatları yerinde durmadı

Akaryakıt fiyatlarında 2024 yılında 6 kez değişikliğe uğradı. Hükümet, akaryakıtın pompa fiyatlarında 1 kez indirime giderken, 5 kez de zam uyguladı. Akaryakıt fiyatı bir yılda %14,28 arttı.

Kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 2024 şubat ayında 31,77 TL iken, günümüze 37,45 TL,

32,21 TL olan Kurşunsuz 95 oktan benzin 36,45 TL’ye; 31,95 TL olan Euro Diesel ve Gaz Yağı ise 34,95 TL’ye, yükseldi. Yıl içerisinde en yüksek fiyat ise Kurşunsuz 98 oktan benzinin Litresinde 38,45 TL’yi gördüğü 18 Nisan 2024’te yaşandı.

Elektrik faturalarına 1 yılda 6 zam

501-750 KWH harcayan faturalara, son bir yılda yüzde 59,58 oranında artış yaşandı.

UBP-YDP-DP Hükümeti 2024 yılında elektrik fiyatlarına Ocak, Mart, Haziran, Temmuz, Ekim ve Kasım ayı olmak üzere toplamda 6 kez zam uyguladı.

Ekonomi güneye kaydı!

Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre ana harcama gruplarında, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 51,62 oranında artış oldu.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre ise Ocak ila Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde

Kıbrıslı Türk ve diğer ülke yurttaşları dahil olmak üzere toplamda güneyden kuzeye 6 milyon 570 bin 133 giriş oldu. Kuzeyden güneye giriş yapanlar ise 6 milyon 569 bin 821.

Ancak resmi verilere göre; Kıbrıs’ın kuzeyine 2 milyon 416 bin 297 Kıbrıslı Rum giriş yaparken, Kıbrıs’ın güneyine ise 2 milyon 422 bin 927 giriş kaydı gerçekleşti.

Söz konusu verilere göre, 2024 yılında kuzey değil güneyin daha çok tercih edildiği dikkat çekti. Türk Lirasına rağmen kuzeye geçişlerde ise 1 yılda 69 bin 273 kişinin azaldığı gözlemlendi.