İstatistik Kurumu’na göre yıllık enflasyon %65.65

İstatistik Kurumu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hayatın; bir önceki aya göre %3.22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50.45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %65.65 oranında pahalılaştığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, bir önceki aya göre en yüksek artış %22.73 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

Açıklamada, önceki aya göre, endekste kapsanan 465 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 129 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Açıklamada, “En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %240.00 Hastane Yatak Ücreti (Devlet), %101.30 Şeker Hastalığı İlaçları ve %60.00 ile Milli Piyango Bileti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %50.31 Nar, %47.38 Limon ve %41.48 ile Beyaz Lahana olmuştur” ifadeleri kullanıldı.