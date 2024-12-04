İstatistik Kurumu'na göre aylık enflasyon %0,78

İstatistik Kurumu, aylık enflasyonu yüzde 0,78 olarak açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, yıllık enflasyonun ise yüzde 59,88’e yükseldiği belirtildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %9.98 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleştiği belirtilen açıklamada, yine bir önceki aya göre 436 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 130 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %3.69, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.83, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.94, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.80, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.66, Haberleşme ana grubunda %0.94, Sağlık ana grubunda %0.48 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %5.07, Ulaştırma ana grubunda %0.41, Eğitim ana grubunda %0.12 azalış gerçekleşmiştir. Eğlence ve Kültür ana grubunda ise değişim gerçekleşmemiştir.”

“Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 436 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 130 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %106.56 Salatalık, %100.00 Gazete (Kod:1) ve %87.50 ile Milli Piyango Bileti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %55.50 Beyaz Lahana, %31.89 Gollandro, ve %31.53 ile Feribot Ücreti (A) olmuştur.”