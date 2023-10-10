“İstatistik Kurumu rakamları bilinçli olarak değiştiriyor”

Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “İstatistik Kurumunun Açıkladığı Yanlış Veriler” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, kurumun içinin boşaltıldığını, uzman kişilerin göreve verilmediğini, bunun da verilerin doğru ortaya çıkmasının önüne geçtiğini ifade ederek, İstatistik Kurumunun verilerini okudu, değerlendirmeler yaptı.

Yanlış çıkarılan sonuçların alım gücünü doğrudan etkilediğini ifade eden Barçın, rakamların bilinçli değiştirildiğini kaydetti.

Barçın, bu uygulamaların hayat pahalılığı ile oynanmak olduğunu ifade ederek, tüm bunları belgeleriyle ortaya koyduğunu ancak hiçbir açıklama alamadığını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun bağımsız olduğunu ve atamaların liyakatlı yapılması gerektiğini ifade eden Barçın, kurumun güvenirliliğini yitirdiğini söyledi.

Gayri Safi Milli Hasıla rakamlarının da yanlış verildiğini belirten Barçın, kuruma bir çeki düzen verilmesi, hayat pahalılığı ile ilgili yanlış değerlendirmelerin de düzeltilmesini istedi.

Amcaoğlu: “Alım gücünü korumak için çalışıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yerinden söz alarak, değerlendirmelerin sadece kamu değil, özel sektör açısından da önemli olduğuna işaret ederek, halkın alım gücünü düşürmemek ve korumak için çalışıldığını iddia etti.