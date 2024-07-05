İstatistik Kurumu, “hatalı oldukları kabul edilen” enflasyon rakamlarını açıkladı

İstatistik Kurumu, “hatalı oldukları kabul edilen” Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat son bir yılda yüzde 83,17 daha pahalı hale geldi.

İstatistik Kurumu açıklamasında, bir ayda enflasyon 4,48 oranında, 2023 Aralık ayına göre yüzde 32,99 oranında artmış durumda.

Anımsanacağı üzere İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Araştırma Komitesinin oy birliği ile onaylanan raporu, geçtiğimiz günlerde Meclisin “olağanüstü” toplantısında oy birliği ile kabul edilmişti.

Komite çalışmaları ve tespitleri sonrası İstatistik Kurumu yöneticileri, enflasyon hesaplamasında dikkate alınan 829 Madde Çeşidinin 97'sinin yani enflasyon hesaplamasında dikkate alınan madde çeşitlerinin %11.70'inin fiyatının bir yıl boyunca sabit tutulduğunu ve enflasyonun yanlış hesaplandığını kabul etmiş durumda.