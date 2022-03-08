İstatistik Kurumu: Bir yılda fiyatlarda yüzde 64 değişim

İstatistik Kurumu’na göre Tüketici Fiyatları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.30 oranında değişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde bir önceki aya göre değişimin yüzde 7.11 olduğu da görüldü.

Son bir yılda en ciddi artış yüzde 103 ile ulaştırma giderlerinde olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 77.52 oranında oldu.

Sağlık harcamalarında % 48.51, lokanta ve otellerde ise yüzde 63.81 artış oldu.