İstatistik Kurumu Başkanı görevden alındı

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir 3’lü kararname ile görevden alındı.

Kararnamede, “Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 27.04.2023 tarihli kararname ile 28.04.2023 tarihinden itibaren İstatistik Kurumu Başkan mevkiine atanmış olan Sn. İrfan Tansel Demir'in 31/12/2024 tarihinden itibaren bu mevkiiden alınmasına karar verilir” ifadeleri kullandı.