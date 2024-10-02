İstatistik Konseyi, ikinci toplantısını yaptı

İstatistik Konseyi’nin ikinci toplantısı “I. Beş Yıllık Programlı Dönemin Genel Değerlendirilmesi” gündemiyle yapıldı.

İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı Hayati Güven Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir’in açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantı, 2021-2025 Resmi İstatistik Programı’nın genel değerlendirilmesine yönelik sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerilerini sunmalarıyla devam etti.

İstatistik Konseyi, "Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak; resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek; ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak" amacıyla 32/2019 sayılı İstatistik Kurumu yasasına dayanılarak oluşturuldu.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, yaptığı konuşmada, konsey toplantısının temel amacının yapılan faaliyetlere yönelik fikir alışverişinde bulunmak, öneriler sunmak ve 2021-2025 Resmi İstatistik Programı'nda (RİP) yer alan ve 2024 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmaların genel değerlendirmesi olduğunu kaydetti.

İstatistik Kurum Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın ise İstatistik Konseyi’nin önemini belirterek, katılım sağlayan konsey üyesi kurum temsilcilerine istatistik üretim sürecinde kuruma verdikleri destek için teşekkürlerini sundu.

Özsaygın, idari kayıtların resmi istatistiklerin üretiminde kullanılmasının önemi ve veri entegrasyonunun istatistik üretiminde yaygınlaşması gerekliliğini belirtti.