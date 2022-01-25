İstanbul’dan Larnaka’ya ‘Direkt uçuş’ gerçekleşti

Kıbrıs’ın güneyinde hentbol maçı için geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’den gelen bir sporcunun COVID-19 testi Pozitif çıkması üzerine sporcuyu almak için bugün bir ambulans uçak İstanbul’dan Larnaka’ya ‘direkt uçuş’ gerçekleştirdiği öğrenildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Yasalarına göre Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine yapılması mümkün olmayan direkt uçuşa ‘İnsani uçuş’ adı altında izin verilmiş, konu hakkında KKTC’deki yetkili makamlardan da çeşitli açıklamalar yapılmıştı.