İstanbul’daki patlama: Suriye uyruklu Ahlam Albashır yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faili olarak değerlendirilen şüphelinin yakalanma anı görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde bombayı bıraktığı değerlendirilen kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu. Soylu, "İlk bulgularla talimatın Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği değerlendirmemiz var" diye konuştu. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 21 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler arasında bombayı bıraktığı değerlendirilen kadın da yer aldı. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kimliği açıklandı

Suriyeli olduğu açıklanan Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda "PKK/PYD/YPG istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini" itiraf ettiği öne sürüldü.

Emniyet, geliş-gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası inceleyerek Albashır'ın taksi ile olay yerinden ayrıldığını ve Esenler'e gittiğini tespit etti.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle:

"13.11.2022 Pazar günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen Bombalı Terör Saldırısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir. Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kullanılan patlayıcının 'TNT' olduğu açıklandı

DHA'nın haberine göre ise EGM Kriminal Daire Başkanlığı patlamanın kaynağını 'TNT' olarak duyurdu. Açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir" denildi.