İstanbul’da En İyi Sac Ekimi Merkezi Hangisi? Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar?

İlerleyen medikal teknolojiler, saç ekim merkezlerinin eskisinden çok daha yüksek oranlarda başarı garantisi sunmasını olanaklı kıldı. İstanbul en iyi saç ekim merkezleri, alanında uzman doktorlarla çalışarak, uluslararası gelişmeleri yerli süreçlere uygulayarak tutunma oranlarını arttırıyor ve doğal saç görünümünü maksimize ediyor. Bu durum, hem yurt dışından hem de Türkiye’de farklı kentlerden saç ekim süreçleri için İstanbul’u tercih eden kişilerin artmasına sebep oluyor.

Saç ekim süreçlerinde hijyen standartlarından sunulan tedavi yöntemi alternatiflerine kadar çok sayıda faktör, saç ekimi merkezi belirlerken etkilidir... Genel araştırmalar, hem saç ekim ile ilgili forumlar hem de Google yorumlarında en yüksek müşteri memnuniyet puanlarına sahip olanları tercih etmeniz gerektiğini söylüyor.

Biz de ekip olarak İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri ile ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Araştırmamızın sonuçlarını incelemek ve en iyi saç ekim sonuçları için hangi kliniği tercih edeceğinize karar vermek için haberimizin devamına göz atın!

İstanbul’da En İyi 5 Saç Ekim Merkezi ve Saç Ekim Fiyatları…

Este Favor Saç Ekim Merkezi Asmed Saç Ekim Merkezi Dr. Serkan Aygın Kliniği Acıbadem Hastanesi Saç Ekimi Esteworld Tıp Merkezi

Este Favor Saç Ekim Merkezi İstanbul

Yeni nesil, inovatif ve hasta odaklı bir yaklaşım sergileyen Este Saç Ekim Merkezi, % 100 memnuniyet hedefi ile yoğun, doğal ve sıkı bir saç ekimi sonucu elde etmek için çalışmalar yapmaktadır. Büyüleyici saç ekimi sonuçları olan Este Favor; saç ekimi yönü, sıklığı ve donör alandan seçilen kaliteli saçlar konusunda çok titiz ve detaylı çalışma yapmaktadır.

Inovatif Safir yöntemi ile ekim yapan Este Favor günde yalnızca 1 ve ya 2 saç ekimi ile; doğru planlama, hastaya özgü yaklaşım ve maksimum greft çalışmaları yaparak en iyi saç ekimi sonucunu elde etmeye çalışmaktadırlar Saç Ekiminde güzel bir sonucun; doğallığı, ekilen köklerin doğru korunması, saç çizgisinin doğal belirlenmesi gibi aşamalarda başarılı çalışmalar yapan Este Favor’un olumsuz bir sonucuna rastlanmamakla birlikte herhangi bir şikayet de bulunmamaktadır.

İstanbul bulunan bu merkez, işlemlerini steril ameliyathane şartlarında, hastanede yapmaktadır. Oldukça uzun süredir İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri arasında gösteriliyor. Siz de kendi sürecinizde gerçek profesyonellere güvenmek istiyorsanız Este Favor Saç Ekim Merkezi doğru tercih olabilir.

Este Favor saç ekim fiyatları en düşük 23.000 TL en yüksek 45.000 TL’dir.

Asmed Saç Ekim Merkezi

Alanında oldukça ünlü Doktor Koray Erdoğan’a göre, saç ekim sonuçlarında modern teknolojilerin kullanımı prosedüre ‘’homojenite’’ kattı. Homojenite, doğal saç görüntüsüne en yakın olan, saçın kafa derisi üzerinde eşit olarak dağıldığı estetik görünümü elde etmeyi mümkün kılıyor. Bu çerçevede, Asmed Saç Ekim Merkezi, yüksek teknolojiye sahip olan yeni yöntemlerle FUE’yi geliştirmeyi amaçlıyor.

Koray Erdoğan, saç ekim alanında sunduğu yeni yöntemlerle birlikte akademik dünyada da sesini duyurmaya devam ediyor. Yayınlanan akademik bilimsel makaleler çerçesinde geliştirilen K.E.E.P., KE-HEAD gibi çeşitli yöntemler, saç ekimi prosedürün başarı oranını ve greftlerin tutunma oranlarını arttırmayı hedefliyor.

Asmed Saç Ekim Merkezi, İstanbul’un Ataşehir bölgesinde bulunuyor. Bu büyük hastanede dilerseniz saç ekimş alanında hizmet alabilir, dilerseniz ise saç sağlığınızı geliştirecek tedavilerden yararlanabilirsiniz. Kararınızı vermeden önce mutlaka bir randevu oluşturmak ve saç analizi / muayenenin ardından doktorunuzun tavsiyeleri çerçevesinde hareket etmek işinize yarayabilir.

Serkan Aygın Saç Ekim Kliniği

Hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça tanınan bir saç ekim doktoru olan Serkan Aygın, kendi ismiyle anılan klinikte aktif olarak hasta kabul etmektedir. Uluslararası Dermatoloji Derneği’nin de üyesi olarak görev yapan Aygın’ın tüm yeni teknoloji ve cerrahi yöntemleri saç ekim prosedürleri bazında takip etmesi, en yeni yaklaşımdan yararlanmanızı garanti altına alacak.

Serkan Aygın Saç Ekim Kliniğinde süreç adım adım ilerler. Genellikle saç ekim hizmeti dahilinde doktorunuz sizi karşılar, konsültason işlemleri gerçekleşir. Saç ekiminin gerçekleşmesine hiçbir mani durumun bulunamaması son derece iyi bir haberdir. Doktorunuz size en kısa sürede en iyi ve kalıcı çözümü verecek saç ekim yöntemi ile prosedüre başlar. FUE, DHI ve Safir FUE, en sık kullanılan yöntemlerin üçüdür.

Yirmi yılı aşkın süredir saç ekim alanında hizmet veren bu klinikte, ekim dışında güçlü bakım işlemleri de uygulanmaktadır. Saç sağlığını arttırmak isteyenler de Serkan Aygın Saç Ekim Kliniği’ni tercih edebilirler.

Acıbadem Hastanesi Saç Ekimi

Acıbadem Hastanesi, alanında uzman doktorları ile oldukça güçlü bir saç ekim birimine sahiptir. Bu birim, hem saçla ilgili iyileştirme tedavilerinin hem de inovatif saç ekim yöntemlerinin pratik edildiği güçlü bir yapıya sahip. Kendini kanıtlamış ve çok sayıda alanda hizmet vererek belirli bir standarda ulaşmış bir hastanede saç ekim sürecini devam ettirmek isteyen hastalar, Acıbadem Hastanesini sıklıkla tercih etmektedir. Hastanede hem FUT hem de FUE metodunun uygulanmaya devam edildiğini söylemek mümkün.

Yine de, son dönemlerdeki inovatif yaklaşımlar ve geliştirilmiş süreçler FUE’nin çok daha hızlı ve güçlü sonuçlar vermesine olanak tanıyabilmektedir. Eğer sizin için hangi yöntemin daha uygun olduğundan emin değilseniz, öncelikle İstanbul’da en iyi saç ekim merkezleri arasında gösterilen Acıbadem’deki doktorunuzla görüşebilirsiniz.

İstanbul’daki En İyi Saç Ekim Merkezleri Tarafından Yapılan Saç Ekim Kalıcı Çözüm Mü?

Teknolojinin oldukça hızlı gelişimi, saç ekim işlemlerinin de evrilmesine sebep oluyor. Günümüzde oldukça kapsamlı şekilde gerçekleştirilen saç ekim işlemleri greftlerin teker teker kafa derisine yerleştirilmesini içerdiğinden çok daha güçlü sonuçlar verebiliyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada saç ekim klinikleri artık yaşam boyu garantiler sunmaya başladı. Bu da kliniklerin, doktorların ve teknolojilerin bu alanda kesin sonuç bulduklarına dair sahip oldukları güçlü bir güvene işaret ediyor.

Saç ekim süreçleri, İstanbul’daki en iyi saç ekim merkezleri tercih edildiğinde sizin için kalıcı çözüm olabilir.

Saç Ekimi Yapılacak Yerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi yapılan yerlerde dikkat edilesi gereken şeyler işlemin daha sağlıklı ve olması gerektiği gibi ilerlemesinde önemlidir. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken şeyler şu şekildedir;

Saç ekimi yapılacak yerlerde hijyen kurallarına uyum sağlanıp sağlanmadığına dikkat edilmelidir.

Yüksek ücretle saç ekimi yapan yerler, bu konuda iyi olduklarını göstermezler. Fiyatın yüksek olması, saç ekim merkezinin iyi olduğunu anlamına gelmez.

Saç ekim merkezinde bu işlemi olması gerektiği gibi yapacak uzmanların olup olmamasına bakılmalıdır.

Tedavi süresince uzmanın size gerekli bilgileri vermesi ve bu ekim sonrasındaki yan etkiler için gerekli desteği sağlaması gerekir.

Saç ekimi yaptırmak için karar aşamasında bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Saç Ekimi Yaptıracakların Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi yaptıracakların dikkat etmesi gereken hususlar, ekim işleminden başarılı sonuç almak için oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken konular arasında şunlar yer alır;

En iyi saç ekimi merkezleri ve fiyatları konusunda öncesinde bir araştırma yapılması gerekir. İşlemin yapılacağı yer buna göre seçilmelidir.

İşinde uzman kişilerle çalışarak, saçınız için en uygun tekniğin seçilmesini sağlayabilirsiniz.

Saç ekimi öncesinde en az 1 hafta alkol tüketmemiş olmanız gerekmektedir.

Saç ekimine gideceklerin, herhangi bir losyon, jöle, krem gibi bir şey kullanmamış olması istenir.

Saç ekimi sonrasında ilk 3 ay saç dökülmesi görülebilir. Bu durumda endişe edilmemelidir.

Saç ekimi fiyatları konusunda çok yüksek meblağlara daha iyi işlem yapılacağı düşünülmemelidir.

Hekiminiz size işlem süresinden söz etmektedir. Hekiminizin bilgi vermemesi halinde, kendiniz merak ettiğiniz şeyleri sorup, öğrenme şansına sahipsiniz.

Saç Ekimi Yaptırmanın Zamanı Var Mıdır?

Saç ekimi yaptırma zamanı için, belli bir zaman dilimi sınırlaması yoktur. Saç ekimi, kıl köklerinin tamamen ortadan kalkması ve artık saç çıkması ihtimalinin hiç olmaması halinde uygulanan bir tedavidir. Bunun için belli bir süreyi beklemeye gerek kalmadan, bu durumun görüldüğü herkes, her mevsim aralığında saç ekimi yaptırabilmektedir.

Fakat bahar aylarında saç ekimi yapılmasının daha avantajlı olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, saç ekimi süresince kafa derisinin çok fazla terlememesi gerekmektedir. Ayrıca gün ışığının deriye sert ışınlarla nüfuz etmesi de tavsiye edilmez. Bu nedenle bahar aylarının en uygun aylar olduğu söylense de bu konuyla alakalı bir kural yoktur. Her mevsimde işlem yapılabilir.

Saç Ekimi Sonrası Saçlar Ne Zaman Uzar?

Saç ekimi sonrası saçların uzama hızı, saç kökünün iyileşmesi ile birlikte gerçekleşmeye başlar. Yani saç çıkmaya başlaması için, öncelikle saç kökünün iyileşmesi gerekmektedir. Saç ekiminden sonra yaklaşık 3 – 5 ay aralığında saç kökleri tamamen iyileşir. Bu iyileşme sonrasında da saçlar uzamaya başlar. Kafa derisinin iyileşmesinin ardından, saçlara uzama konusunda bakım yağları ile destek sağlanabilir. Fakat iyileşme sürecinde, doktorun verdiği krem ve antibiyotik dışında hiçbir ilaç kullanılmamalıdır.

Yanlış Saç Ekimi Düzeltilebilir mi?

Yanlış saç ekimi, yanlış saç ekimi merkezlerinin başınıza getirebileceği sorunlar arasında yer alır. Bu nedenle en iyi saç ekimi merkezleri ve fiyatları konusunda yaptığınız araştırma oldukça önemlidir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız halinde, saç ekimi sonucu başarısız olur. Böyle durumlarda ekim işleminin sonucu uzmana danışılarak değiştirilebilir. Fakat her zaman geri dönüşü olmayabilir ve tüm işlemlerin yeniden başlaması gerekebilir. Öncesinde iyi bir araştırma yapmak, sizi bu durumla karşı karşıya gelmekten koruyabilir.

Saç Ekimi Kaç Yıl Dayanır?

Saç ekimi kaç yıl dayanır sorusu, bu işlemi yaptırmak isteyen bireyler tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Genellikle erkeklerin başvurduğu bir yöntem olsa da kadınların da saç ekimi işlemini zaman zaman tercih ettiği görülmektedir. Genel duruşun estetik kazanması açısından uygulanan bu işlem, kalıcılığı söz konusu olduğunda tereddüt edilen işlemlerden birisidir.

Saç naklinin kalıcı olup olmadığı, hangi yöntemlerin uygulandığı ve işlemin diğer detayları bu alanda sıklıkla merak edilen içerikleri oluşturmaktadır. Tercih edeceğiniz klinik başta olmak üzere bu alanda hizmet veren diğer noktalar da web siteleri üzerinden işlemin kalıcılık durumunu açıklamaktadır. Aşağıda yer alan alt başlıklarda konuyla alakalı pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

Saç Ekim İşlemi Ne Kadar Kalıcıdır?

Saç ekimi işleminin ardından saç ekimi kaç yıl dayanır sorusu, şüphesiz bu işlemi yaptıran herkes tarafından öncelikli olarak ele alınmaktadır. Saç ekimi işleminde uygulanan teknikler, ekibin başarısı ve aynı zamanda hastanın fiziksel özellikleri işlemin kalıcılığını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Öncelikle saç ekimi işleminin kalıcı olduğunu bilmenizde fayda olacaktır. Saç ekimi esnasında kaynağın alındığı bölgeye donör bölge olarak adlandırılmaktadır. Bu bölgede yer alan saçların dökülmeye neden olan DHT hormonuna karşı duyarsız olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktada bahsi geçen bölgeden alınan örneklerin sağlıklı ve aynı zamanda güvenilir oldukları açıklanmaktadır.

Donör bölgeden alınan saçların devamlı uzamaya devam ettiğini fark edebilirsiniz. Buradan alınan örnekler ile birlikte gerçekleştirilen saç ekim işlemi sonucunda ekim yapılan bölgedeki saçların da eş zamanlı olarak uzadığını görebilirsiniz. Bunun asıl nedeni ise donör bölgede bulunan ve ekim yapılan bölgedeki saçların aynı karakteristik özelliklere sahip olmalarıdır.

Saç ekimi işleminde herhangi bir dökülme veya diğer yan etkileri yaşamamak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

Donör bölgesi dışından örnek alınarak saç ekimi yapılmamalıdır.

Merdiven altı klinikler yerine bu alanda tecrübeli olan kliniklerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Ekim işleminden sonra önerilen ilaçların kullanılması ve tavsiyelerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Saç dökülme sürecinin tamamlanmadığı durumlarda saç ekimi yapılmamalıdır.

Saç Ekiminden Sonra Saçlar Uzar Mı?

Saç ekiminden sonra saçlar uzar mı veya buna benzer daha pek çok başlık altında işlem sonrası yaşanabilecekleri takip etmek mümkündür. Genellikle kelleşme sorunu yaşayan erkeklerin tercih ettiği saç ekim yöntemi, başarılı merkezlerin tercih edilmesine bağlı olarak, %96’ya varan başarı oranına sahiptir. Bu da saç ekiminin bir nevi kalıcı olduğunu açıklamaktadır.

Saç ekim işlemi gerçekleştikten sonra saç ekimi kalıcı mı sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer almaktadır. Saç ekiminde tercih edilen yöntemlere bağlı olarak bu işlemin kalıcı olması mümkündür. Bahsi geçen bu yöntemlerden bazıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Hiperbarik saç ekimi

FUT yöntemi

Robotik Saç ekimi

FUE tekniği

DHI saç ekimi

Manuel Punch saç ekimi

Sıralanan bu yöntemlerin her biri, başarılı sonuç alınmasını desteklemektedir. Alanında uzman olan doktorların uyguladığı bu yöntemler başarılı sonuç alma şansınızın artmasına yardımcı olmaktadır. Saç ekimi işleminden sonra ise saçlarınızın uzamaya başladığını görebilirsiniz. Bu da saçlarınızı uzatabileceğiniz ve hatta kestirip tarayabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Saç ekim işleminin üzerinden 1 yıl geçmesi ile birlikte saçlarınıza pek çok işlem uygulamaya daha başlayabilirsiniz. Örneğin saç boyama veya saçlara şekil verme, başlıca tercih edilen seçenekler arasında yer almaktadır. Ancak belirtilen süreyi göz önünde tutmanız oldukça önemlidir.

Ekilen Saçların Belli Bir Ömrü Var Mıdır?

Saç ekim işlemi kapsamında ele alınan ekilen saçların belli bir ömrü var mıdır veya kalıcılık durumu nedir gibi soruların ön plana çıktığını söylemek mümkün olacaktır. Kelleşme veya aşırı saç dökülmesi şikayetleri nedeniyle saç ektirmeyi tercih eden bireyler, alacakları sonucu da yakından takip etmektedir.

Saç ekim işleminin başarılı kişiler tarafından yapılması ve aynı zamanda uygun bir alanda gerçekleştirilmesine bağlı olarak ömürlük, yani kalıcı olduğu söylenebilir. Saç ekimi konusunda birden fazla tecrübeye sahip olan doktorların yaptığı açıklamalara veya sorulara verdikleri yanıtlara bakıldığı zaman saç ekimlerinin neredeyse tamamı kalıcılık ile sonuçlanmaktadır.

Saç ekiminin kalıcı olabilmesi ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için de hem işlem sırasında hem de işlem sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumları doktorunuz ile görüşerek bilinçli olabilirsiniz. Aynı zamanda tarafınıza sunulan tavsiyeleri dikkate alarak işlem sonrasında dikkat edebileceğiniz tüm durumları da göz önünde bulundurabilir ve işlemden verim alabilirsiniz.

Saçlar Ne Zaman Çıkmaya Başlar?

Saç ekimi sonuçları arasında değerlendirilen saçların uzama süreci, bu işlemi yaptıran bireyler tarafından merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Saç ekimi işleminin gerçekleşmesi ve sonrasında ele alınacak sonuçların değerlendirilmesi kapsamında saçlarının ne zaman uzayacağını merak eden bireyleri fark etmeniz oldukça normaldir.

Başarılı tekniklerin kullanılması ve her bir tekniğin doğru yöntemlerle uygulanmasına bağlı olarak ilk saç ekimi işleminden 15 gün sonra saçların büyümeye başladığını görmek mümkündür. Ancak bu, ilk izlenim olacağı için sonrasında dökülme veya büyümenin durması gibi durumlar da olabilmektedir. Bu nedenle sonuçların sabırla takip edilmesi tavsiye edilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi saç büyümesinin gözlemlenmesinin ardından saçların büyümesi durmakta ve dökülmeye başladıkları fark edilmektedir. Ortalama 2-3 aylık gibi bir süre içerisinde saçların dökülmeye başladığını görebilirsiniz. Ancak aldığınız bu sonucun sizi endişelendirmesine gerek yoktur. Çünkü bu dökülmenin bir gün son bulacağını ve uzamanın kaldığı yerden devam edeceğini bilmenizde fayda olacaktır. Genellikle üçüncü aydan sonra uzama yeniden başlamaktadır.

Ne Kadar Zamanda Yeni Saçlar Çıkar?

Daha önce de belirtildiği üzere ne kadar zamanda yeni saçlar çıkar sorusu hem kaynaklardan edinebileceğiniz hem de doktorunuzdan alabileceğiniz bilgiler arasında yer almaktadır. Saç ekim işleminin gerçekleşmesi ile birlikte bir sürece gireceğinizi bilmelisiniz. Bu sürecin ilk zamanlarında yani ilk haftalarda saçlarda kabuklanmaların ve zaman zaman kızarmaların olduğunu görmek mümkündür.

Doktorun da önerdiği tavsiyeler sayesinde kısa bir süre sonra bu kabuklanmaların dökülmesi ve saç derisinin hızlı bir şekilde iyileşmesi sağlanmaktadır. Tabi aynı zamanda kabukların dökülmesi ile birlikte ekilen saçların büyük bir kısmının da dökülmeye başladığını fark edebilir ve bu noktada işlemin tamamen başarısız olduğunu düşünebilirsiniz.

Saç ekimi ne kadar dayanır gibi sorularda ele alınan bu sürecin ortalarına doğru, yani yaklaşık ikinci ayın sonlarına doğru yeni saçların çıkmaya başladığı gözlemlenebilir. İlk günlerde oluşan kabuklanma ile birlikte dökülen saçların yerine çıkan bu yeni saçlar, 3 ve 4. ayın da bitmesi ile birlikte gözle görülebilecek seviyeye ulaşmayı başarmaktadır.

Kişinin saç ekim işleminden sonra beslenmesi, psikolojik durumu ve diğer etkenlere bağlı olarak saç uzamasının süreci değişkenlik gösterebilmektedir. Tüm dikkat edilmesi gerekenlere uyarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatan bireylerin saç uzama ve iyileşme süresi ortalama 8-9 ay ile sınırlı kalmaktadır. Ancak bu dönemi sancılı geçiren bireylerin 1,5 yıla kadar uzamayı beklediği söylenebilir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekim işlemi ile alakalı olarak saç ekimi nasıl yapılır sorusu da merak edilen bir diğer başlık olarak ön plana çıkmaktadır. Saç ekimi, günümüzde sıklıkla tercih edilen estetik bir işlem olmakla birlikte genellikle erkeklerin ilgi gösterdiği işlemler olarak da tanımlanmaktadır. Peki, saç ekimi adımları nasıldır?

İlk olarak hastanın tüm saçları tıraş edilir.

Saç ekim işleminin cerrahi bir müdahale olması nedeniyle uygulama yapılacak olan alan kesinlikle lokal anestezi ile hazırlanmalıdır.

Donör bölge olarak adlandırılan alandan alınan saç örnekleri özel bir solüsyon içerisinde bekletilir.

Alın ile saç bitiş noktasında bulunan saç ön çizgisi belirli hale getirilir.

Ekim yapılacak bölge üzerinde saçların önceki durumuna göre kanallar açılır ve bu kanallara saç ekilmeye başlanır.

Son olarak işlemden sonra köklerin alındığı nokta kapatılır ve hastaya son durum hakkında bilgi verilir.

Sıralanan bu adımların tamamlanması ile birlikte saç ekim işlemi de başarıyla tamamlanmış olacaktır. İşlem öncesinde olduğu gibi işlem sonrasında da dikkat etmeniz gerekenleri doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Saç Ekiminde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Saç ekimi söz konusu olduğunda tercih edilen belli başlı saç ekim yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler, saç ekiminde kullanılan yöntemler başlığından yararlanarak çıkan sonuçları detaylı bir şekilde incelemektedir. Bahsi geçen bu yöntemlerden bazıları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

FUT tekniği

Hiperbarik saç ekimi

FUE tekniği

Robotik saç ekimi

Manuel Punch saç ekimi

DHI saç ekimi

Sıralanan bu yöntemlerin her biri saç ekimi alanında tercih edilen ve aynı zamanda başarı elde edilen yöntemler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu alanda uzman olan doktorlar, hastanın durumuna göre yöntemlerde değişiklik de uygulayabilmektedir.

Kimler Saç Ektirmek İçin Uygundur?

Kimler saç ektirmek için uygundur veya saç ekimi kimlere göredir gibi pek çok başlığın da yine bu konuda bilgi edinmek amacıyla incelendiğini fark etmek mümkündür. Saç ekiminin gerçekleşebilmesi için adayların belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir. Bu kriterleri doktorunuz ile iletişime geçerek kısa zamanda öğrenebilirsiniz.

İlk olarak saç dökülme düzeyinin 2 veya daha üzeri bir derecede olması gerekmektedir. aynı zamanda saç dökülmesinin tamamlanması için uzmanlar 30 yaşın beklenmesini uygun görmektedir. Donör bölgede ise ekime yetecek kadar örnek saçın olması son derece önemlidir. Aksi halde saç ekiminden istenilen sonucun alınması yine oldukça zor olacaktır.

Tabi bu belirtilen detayların dışında saç ekiminin başarılı olabileceği bazı durumlar da bulunmaktadır. Bunlar;

Saç rengi ile ten renginin uyumlu olması

Kalın saç tellerinin olması

Dalgalı veya kıvırcık saçlara sahip olunması

Saç tellerinin esnek yapıda olması şeklinde açıklanabilir.

Bahsi geçen bu özelliklerin var olduğu kişilerde saç ekimi işlemi çok daha başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Saç Ekimi Uygulaması Ne Kadar Sürüyor?

Saç ekimi işleminin uygulanması kapsamında saç ekimi ne kadar sürer sorusu da yapılacak olan işlem hakkında merak edilen içerikler arasında yer almaktadır. Saç ekimi, mutlaka alanında uzman olan ekipler tarafından uygulanması gereken cerrahi bir müdahale olarak ön plana çıkmaktadır.

Saç ekiminin süresini belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Ekilecek greft sayısı ve uygulama süresinde çalışacak ekip sayısı bu durumda rol alan en önemli faktörler arasındadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında ortalama 6-9 saat arasında işlem tamamlanabilmektedir. Tabi greft sayısının yüksek olmasına bağlı olarak saç ekim işleminin iki güne kadar uzadığı bilgileri de bulunmaktadır.

Saç Ekimi Sırasında Hissedilecek Acı Derecesi Nedir?

Saç ekimi kaç gün sürer sorusuna verilen yanıtı yukarıdan okuyabilirsiniz. Bu tarz başlıkların yanı sıra işlem esnasında hissedilecek acı değeri de merak edilen bir diğer içerik olarak değerlendirilmektedir. Hastaların konforlu bir şekilde operasyon geçirmeleri açısından tercih edilen bazı yöntemler bulunmaktadır.

Saç ekiminde uygulanan yöntemlerin değişmesine ve gelişmesine bağlı olarak bahsi geçen uygulamanın yaklaşık 60 yıldır hayatımızda var olduğu vurgulanmaktadır. Bu süreçte doktorlar yöntemleri geliştirdikleri kadar acı değerini kontrol altına alabilmek adına pek çok yöntem üzerinde de çalışmalar yürütmüştür.

Saç ekimi, cerrahi bir müdahale olması nedeniyle steril ortamlarda uygulanmaktadır. Hastanın operasyon boyunca rahat edebilmesi ve acı duymaması için de lokal anestezi tercih edilmektedir. Lokal anestezinin etkisini yitirmesi ve yeniden acının hissedilmesi durumunda da doktorların önereceği ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Böylece hem acı düzeyi hem de işlem sonrası süreç kontrol altında tutulabilmektedir.

Saç Ekimi Sonrası İz Kalır Mı?

Saç ekiminin en çok tercih edilen estetik işlemlerinden biri olması, beraberinde pek çok detayın da merak edilmesine neden olmaktadır. saç ekiminden sonra iz kalır mı sorusu, bu detaylara verilebilecek örneklerden birisidir. Saç ekimi esnasında kullanılan yöntemler ve doktorun tecrübesi de alınacak sonucu doğrudan etkileyebilmektedir.

Özellikle FUE saç ekim tekniği kullanıldığında ve bu tekniği başarılı bir ekip uyguladığında gözle görülebilecek izlerin kalmadığı gözlemlenmektedir. Ancak bunun aksine FUT tekniği, cerrahi bir müdahale olması nedeniyle yakından bakıldığında iz kalması muhtemel yöntemlerden birisidir.

Saç ekiminde iz kalması, çoğu hastanın haz etmediği sonuçlardan birisidir. İşlem esnasında punch kaleminin ucunda yer alan aparatın mm’lik çapı ne kadar geniş oldursa kalacak iz de o kadar belli olmaktadır. Bu nedenle 1 mm’lik aparat dışında pek bir seçenek kullanılmamaktadır.

Donör Bölgesindeki Saçlar Uzamaya Devam Eder Mi?

Donör bölgesindeki saçlar uzar mı sorusuna verilecek en net yanıt hayır şeklinde olacaktır. Ancak bu durumu kamufle edebilecek önemli bir özellik de bulunmaktadır. Donör bölge olarak adlandırılan bu alandaki saçların sık olması, seyrelmenin veya saç uzamamasının göze batmasını engellemektedir.

Aynı zamanda işlem için alınacak örneklerin aynı yerden alınmaması oldukça önemlidir. Aralıklı alınan örnekler, saçlarda herhangi bir deformasyon olduğunu belli etmeyecektir. Tabi bunun dışında donör bölgedeki saçların kaldırılması ve yakından incelenmesi durumunda o bölgeden örneklerin alındığı açıkça fark edilebilmektedir.

Saç Ekiminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu konuyla alakalı olarak saç ekiminden sonra dikkat edilmesi gerekenler, işlemin bitmesi ve hastanın iyileşme sürecine girmesi ile birlikte ele alınmaktadır. İşlem bittikten sonra aynı konu üzerinden doktorunuzdan da detaylı bilgileri alabilirsiniz. Konuyla alakalı dikkat etmeniz gereken başlıca hususlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

Saçlarınıza çıplak elle temas etmekten mümkün olduğunca kaçınmalısınız.

İşlemden ilk 14 gün içerisinde güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Yine aynı şekilde ilk 14 gün cinsel ilişkiye girmek önerilmemektedir.

İşlemden sonra 1 ay boyunca ağırlık kaldırmamanız tavsiye edilmektedir.

İlk bir ay boyunca denizde veya havuzda yüzmemelisiniz.

3 ay boyunca da sauna veya hamam ziyaretlerine ve aynı zamanda güneşlenmeye ara vermelisiniz.

İlk 7 gün içerisinde de alkol ve sigaradan uzak durulması tavsiye edilmektedir.

Bu tavsiyeler dışında doktorunuzun önerdiği şekilde davranmanız ve verilen ilaçları düzenli bir şekilde almanız iyileşme sürecini hızlıca geride bırakmanıza yardımcı olacaktır. Beklenmedik bir sonuç aldığınızda doktorunuz ile iletişime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz.