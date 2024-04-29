İstanbul’da Altın Lale ulusalda “Yurt”, uluslararasında “Sonsuza Dek” filmlerine gitti

Murat OBENLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni Atlas 1948’de yapıldı. Uluslararası yarışmada Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek filmi Altın Lale’yi kazanırken Ulusal Yarışmada Nehir Tuna’nın yönettiği “Yurt” Altın Lale Ödülü’nün sahibi oldu. Ulusal Yarışmada En İyi Yönetmen ödülünü, Tereddüt Çizgisi filmiyle Selman Nacar kazanırken gecede en çok ödülü ise aralarında Jüri Özel Ödülü de dahil 4 ödül kazanan Bildiğin Gibi Değil filmi kazandı.

Oyuncu Kerry Fox başkanlığındaki Uluslararası Yarışmada İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı, İFF kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülünü Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek kazandı. Jüri Özel Ödülü ise Ena Sendijarević’in yönettiği Tatlı Rüyalar adlı filme verildi. Yönetmen ödülünü özgür Filistin için direnen herkese adadı ve acil ateşkes umudunu yineledi.

Bildiğin Gibi Değil 4, Tereddüt Çizgisi 3 ve Yurt 2 ödül kazandı

Yapımı Türkiye’de tamamlanan veya Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin çektiği filmlerin yer aldığı Ulusal Yarışma’da 2023-2024 sezonunda çekilen 10 film yarıştı. Yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge’nin jüri başkanlığını üstlendiği Ulusal Yarışmada en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği Yurt kazandı. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği Bildiğin Gibi Değil layık görüldü. En İyi Yönetmen ödülünü, Tereddüt Çizgisi filmiyle Selman Nacar kazandı. En İyi Senaryo Ödülü’nü Bildiğin Gibi Değil filmiyle yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu kazandı.

Ulusal Yarışmada Bildiğin Gibi Değil 4 ödül, Tereddüt Çizgisi 3 ödül ve Yurt 2 ödül kazandı.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

İFF tarafından erken yaşta kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen En İyi İlk Film Ödülü’nü Sinan Kesova’nın yönettiği Büyük Kuşatma kazandı. Ozan Yoleri’nin yönettiği Başlangıçlar’a ise Mansiyon ödülü verildi.

ÖDÜLLER

ULUSAL YARIŞMA

En İyi Film Ödülü: Yurt (Nehir Tuna)

Jüri Özel Ödülü: Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu)

En İyi Yönetmen: Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Kadın Oyuncu: Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy & Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Senaryo: Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Yurt)

En İyi Sanat Yönetmeni: Nadide Argun van Uden (Beraber)

En İyi Kurgu: Naim Kanat (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Müzik: Doğan Duru (Son Hasat)

En İyi İlk Film Ödülü: Büyük Kuşatma (Yön: Sinan Kesova)

Mansiyon Ödülü: Başlangıçlar Yönetmen: Ozan Yoleri

FIPRESCI Ödülleri: Tereddüt Çizgisi ( Yön: Selman Nacar)

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın Lale Ödülü: Sonsuza Dek (Forever) Yön: Anna Buryachkova

Jüri Özel Ödülü: Tatlı Rüyalar (Sweet Dreams) Yön: Ena Sendijarević

FIPRESCI Ödülleri: Sonsuza Dek (Forever) Yön: Anna Buryachkova

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Belgesel Ödülü: Dargeçit (Hold Still) Yön: Berke Baş

Mansiyon: Domates Biber Depresyon

(Tomato, Pepper, Depression) Yön: Aybüke Avcı

Genç Usta Ödülü: İstif (Hoard) Yön: Luna Carmoon

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL

En İyi Kısa Film Ödülü: Eksi Bir (Minus One)Yön: Ömer Ferhat Özmen

Mansiyon Ödülü: Zarafet ve Şiddet Arasında (Between Delicate and Violent)

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

FIPRESCI: Beyaz Dağın Çocukları(Children of the White Mountain) Yön: Yalçın Çiftçi