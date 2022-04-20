İstanbul Film Festivali’nde Altın Laleler “Klondike” ve “Vortex”e gitti

Murat OBENLER/İSTANBUL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, 19 Nisan Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.Cem Davran’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası Yarışmada Altın Lale Ödülü’nü Gaspar Noé'nin yönettiği Vortex kazanırken Ulusal Yarışmanın en iyi filmine verilen Altın Lale Ödülü Maryna Er Gorbach’ın yönettiği Klondike filmi kazandı. Gecede Ela ile Hilmi ve Ali filmi 4 ödülle ayrılırken, Zuhal 3 ödül, Kerr ,Çilingir Sofrası ve Klondike ise 2 ödül kazandı.

Uluslararası Yarışmada ödülü Gaspar Noé'nin yönettiği Vortex kazandı

Başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer’ınüstlendiği 41. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma jürisinde yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer yer aldı. İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Altın Lale’yi bu yıl, Gaspar Noé'nin yönettiği Vortex kazandı. Jüri başkanı Bent Hamer ve Marie-Ange Luciani’ninaçıkladığı ödülü Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal İletişim ve Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Direktörü İlkay Yıldırım Akalın takdim etti.Jüri Özel Ödülü ise Karim Aïnouz'un yönettiği Mariner of the Mountains / Dağların Denizcisi filmine verildi. Ödülü jüri üyelerinden Gaia Furrer ve Ali Asgari takdim etti.



Ulusal Yarışmada Altın Lale Maryna Er Gorbach’ın yönettiği “Klondike” filmine gitti

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2021-2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarıştı.Ulusal Yarışma jürisi yönetmen ve senarist Onur Ünlü başkanlığında oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo tarafından oluşturuldu. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Maryna Er Gorbach’ın yönettiği Ukrayna-Rusya sınırında geçen yerli hamile bir kadının topraklarını terketmeme mücadelesini ve savaş taraftarı tüm karakterlere karşı barış ve huzur içinde yaşamı savunuşunu anlatan Klondike kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Onur Ünlü açıkladı ve takdim etti. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü, 200 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü Ali Kemal Güven’in yönettiği Çilingir Sofrası kazandı. Jüri Özel Ödülü 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor. En İyi Yönetmen ödülü, Kerr filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi. Jüri üyesi Onur Ünlü’nün açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk tarafından takdim edildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmindeki rolüyle Ece Yüksel kazandı. Ödülü oyuncu Halil Babür takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çilingir Sofrası filmindeki rolleriyle Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen kazandı. Ödülü oyuncu Demet Evgar takdim etti.

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma’da “eşsiz bölünmüş ekran kullanımı, çarpıcı oyunculukları, ölüm meselesiyle korkusuzca yüzleştiği için” Gaspar Noé'ninyönettiği Vortex,Ulusal Yarışma’da“karakterlerinin karmaşıklığı, arzunun muğlaklığını yansıtışı, duyusal görüntü yönetimi ve hem zamanda hem duyguda yolculuk hissi gibi birçok niteliği için” Ziya Demirel’in yönettiği Ela ile Hilmi ve Ali, Ulusal Kısa Film Yarışması’da ise “modern zaman Türkiye'sinin karmaşık temalarıyla dengesiz gerçekliklerinin incelikli temsiliyeti için” Aziz Alaca’nın yönettiği Göl Kenarı filmi ödüle layık görüldü. Ödülleri Erdoğan Mitrani,Piotr Czerkawski ve Sona Karapoghosyan açıkladı.

ÖDÜLLER

Uluslararası Yarışma

Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé

Jüri Özel Ödülü -Dağların Denizcisi / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz

Ulusal Yarışma

Altın Lale En İyi Film – Klondike (Maryna Er Gorbach)

Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Mansiyon – Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Yönetmen – Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

En İyi Senaryo Ödülü – Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)

En İyi Kurgu Ödülü – Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Natali Yeres (Kerr)

En İyi Özgün Müzik Ödülü – Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)



Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand

Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

En İyi İlk Film – Zuhal / Nazlı Elif Durlu

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film – Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton

Mansiyon – Gece Kuşağı / Yasemin Demirci

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma’da – Vortex / Gaspar Noé

Ulusal Yarışma’da – Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda – Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca

Genç Ustalar Yarışması

Genç Usta Ödülü – Oyun Alanı / Un Monde / Playground / Laura Wandel