İsrail'in Kıbrıs'ın güneyindeki büyükelçilik binası yakınında patlama
İsrail’in Kıbrıs'ın güneyindeki büyükelçilik binası yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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İsrail’in Kıbrıs'ın güneyindeki büyükelçilik binası yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İnternet gazetesi “Cyprus Times”ın haberine göre, saat 01.30’da meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi. Polis Strovolo’daki büyükelçilik binasının bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı. Patlamanın, bina önüne tahrip gücü düşük el yapımı mekanizma atılmasıyla meydana geldiği belirlendi.
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