İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun cuma sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, cumartesi gece yarısından kısa süre sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Halime es-Sadiya Okulu’na insansız hava aracıyla yapılan füze saldırısında 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki bir evi hedef aldığı saldırıda da hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri El Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

İsrail güçlerinin yoğun bombardımanına uğrayan Zeytun Mahallesi’nin güneydoğusundaki bölgelerde de büyük patlamalar meydana geldi.

Han Yunus'un güneyindeki Kau’l-Kureyn bölgesinde de bir evin vurulması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki En-Nasr bölgesindeki bir apartmanı hedef aldığı saldırıda da aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde cuma sabahından bu yana süren saldırılarında en az 37 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.