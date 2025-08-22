"İsrail'in Gazze saldırılarında öldürdüğü her altı kişiden beşi sivil"

İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail ordu istihbaratının gizli verilerine sızdı. Veriler İsrail güçlerinin Gazze'de öldürdüğü insanların yüzde 83'ünün yani her altı kişiden beşinin sivil olduğunu gösterdi.

The Guardian gazetesi, Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesi ve Local Call yayın organıyla yaptığı ortak çalışmayla İsrail askeri istihbaratının gizli veri tabanına ulaştı.



Verilere göre İsrail güçlerince Gazze'de öldürülen her 6 Filistinliden 5'i sivil.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, mayıs ayında, 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, İsrail askeri istihbaratının verilerinde adı geçen "savaşçılar" bu sayının sadece yüzde 17'sini oluşturuyor. Bu da ölenlerin yüzde 83'ünün sivil olduğu anlamına geliyor.



Veri tabanına göre Mayıs 2025 itibarıyla Gazze'de "ölü" veya "muhtemelen ölü" "savaşçıların" sayısı 8 bin 900.



Öte yandan bu verilere göre Gazze'de İsrail ordusunun "silahlı" olarak kabul ettiği ve hala hayatta olan yaklaşık 40 bin kişi bulunuyor.



Veri tabanını yakından bilen çok sayıda istihbarat kaynağı, ordunun bu arşivi "silahlı kişi kayıplarının tek resmi kaydı olarak gördüğünü" söyledi.



Local Call'un haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verdiği rakamları da güvenilir buluyor. Ancak İsrailli yetkililer, bu rakamları "propaganda" diye nitelendirip sürekli olarak reddediyor.