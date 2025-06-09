İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'na ulaştı
İsrail ordusunun Akdeniz açıklarında uluslararası sularda ilerlerken baskın yaparak alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım götüren "Madleen" gemisi, Usdud (Aşdod) Limanı'na ulaştı.
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İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'na ulaştı
Uluslararası sularda ilerlerken İsrail ordusunun 9 Haziran'da düzenlediği baskınla el koyduğu "Madleen" gemisi, İsrail'in güneyindeki limana getirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre ise Madleen yelkenlisindeki aktivistleri temsil eden avukatlar, müvekkillerinin 17 saat boyunca alıkonulmasının ardından Usdud Limanı'na getirildiğini belirtti.
İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen 12 aktivistin büyük olasılıkla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
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Etiketler : GAZZE, İSRAİL, Madleen gemisi