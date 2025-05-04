İsrail'in 64 gündür yardım girişini engellediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölebilir

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 64 gündür Gazze Şeridi'ne çocuk maması ve gıda girişine izin vermediği vurgulandı.

Gazze'de yetersiz beslenme sorunuyla hastanelere getirilen çocuk sayısının 70 bini aştığı, 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, 1,1 milyon çocuğun hayatta kalmak için gerekli günlük besinden yoksun olduğu kaydedildi.

İsrail'in, uluslararası toplumun sessizliğini fırsat bilerek açlığı bir silah olarak kullandığı, ilaç ve gıda girişini engellediği ifade edildi.

Uluslararası hukuk uyarınca tüm bunların savaş suçu sayıldığı ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmayıp sessiz kalarak bu suça ortak olduğu vurgulandı.

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 57'ye ulaşmıştı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91'inin "gıda krizi" yaşadığını, yüzde 65'inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, dün, çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıklamıştı.