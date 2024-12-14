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  3. İsrail'in 435 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 930'a yükseldi
İsrail'in 435 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 930'a yükseldi

İsrail'in 435 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 930'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 44 bin 930'a yükseldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 44 bin 930'a yükseldi.

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