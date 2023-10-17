İsrail’den ABD’lileri taşıyan gemi güneye vardı

Kıbrıs Ulusal Konseyi dün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’den Kıbrıs yoluyla tahliye edilecek yabancı ülke vatandaşlarının durumunu ve bölgedeki genel durumu ele alırken, ABD vatandaşlarını taşıyan bir gemi bu sabah Limasol Limanı'na vardı.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Yabancı Ülke Vatandaşlarının Taşınması İçin 26 Başvuru Aldı” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Ulusal Konseyi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail ve Filistin’deki genel durum ile yabancı ülke vatandaşlarının Kıbrıs üzerinden tahliyesi konularını ele aldığını yazdı.

Habere göre, toplantı sonrası açıklamada bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinios Letimbiotis, şu ana kadar 26 ülkenin, vatandaşlarını İsrail’den tahliye etmek için Güney Kıbrıs’a başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bu başvurulara mümkün olduğunca karşılık verme gayreti içerisinde olduklarını da ifade eden Letimbiotis, şu ana kadar güneyden 447 kişinin ayrıldığını, 600 kişinin ise geldiğini vurguladı.

Güneye yönelik mülteci akınları açısından ise şu ana kadar bir artış gözlemlenmediğini belirten Letimbiotis, güneyin bölgede bir istikrar unsuru olarak görüldüğünü de savundu.

Haravgi gazetesi ise, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 10-16 Ekim 2023 tarihleri arasında “ESTİA” planı çerçevesinde güneye gelenlerin sayısının 610 olduğunu, bunlardan sadece 10’unun Kıbrıslı olduklarını yazdı.

Dünkü Ulusal Konsey toplantısı sonrasında Letimbiotis’in açıklamalarına da değinen gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’tla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve “mümkün olan her türlü olumlu katkıyı yapmaya hazır olduğunu” dile getirdiğini aktardı.

ABD’lileri taşıyan gemi bu sabah Limasol Limanı'na ulaştı

Öte yandan haber kaynakları, çoğunluğu ABD vatandaşı 159 yolcu taşıyan “Rhapsody of the Seas” isimli geminin bu sabah İsrail’den Kıbrıs’a geldiğini ve Limasol Limanı'na demirlediğini bildirdiler.

Limasol Limanı'nda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve 156 kişinin, ülkelerine varışları sağlanana kadar güneyde konaklayacakları belirtildi.