İsrail'de binlerce kişi sokakta: Gazze savaşı bitsin

Protestocular, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin kapsayıcı bir anlaşma kapsamında serbest bırakılması ve Başsavcı Gali Baharav-Miara’nın görevden alınmasına yönelik girişimin iptali çağrısında bulundu.



Protesto, İsrail kabinesinin Baharav-Miara’nın görevden alınması yönündeki oylaması öncesinde gerçekleşti.

Netanyahu hükümeti aylardır başsavcının görevden alınması için çaba gösteriyor. Hükümet ile Baharav-Miara arasında bazı politikaların yasallığı konusunda sık sık gerilim yaşanıyor.

Muhalifler ise bu hamlenin siyasi saiklerle yapıldığını savunuyor.



Göstericiler, esirlerin fotoğraflarını taşıyarak Gazze savaşının sona erdirilmesini talep eden dövizler açtı.

Özellikle son günlerde, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dair haberler ve zayıf düşmüş İsrailli esirlere ait görüntülerin dolaşıma girmesi üzerine, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması için kamuoyu baskısı giderek artmış durumda.