İsrail uçaklarına Baf Havalimanı’na iniş yapmamaları yönünde talimat verildi

Cyprus Mail’den Iole Damaskinos’un haberine göre, İsrail Güvenlik Ajansı, bugün itibariyle belirtilmeyen güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail havayolu uçaklarının Baf Havalimanı’na iniş yapmamaları yönünde talimat verdi.

Pazar günü Jerusalem Post'a göre, El Al, Arkia ve IsraAir, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) tarafından "kamuoyuna açıklanamayan güvenlik nedenlerinden dolayı" Baf'a uçmamaları ve bunun yerine uçuşlarını Larnaka’ya yönlendirmeleri yönünde talimat aldı.

Haber kaynağına göre, Baf'a inmesi gereken yolcuların uçuşlarının iptal edilip yönlendirme yapıldı ancak yolculara inişten sonra bağımsız olarak Baf'a gitmekten kaçınmaları talimatı verilmedi.

RIK'in haberine göre, Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, Cumhuriyet yetkililerinin gelişmeden haberdar olduğunu ve İsrail'den Larnaka Havaalanı'na ve Larnaka Havaalanı'ndan yapılan uçuşların normal şekilde devam ettiğini söyledi.