İsrail’in Kıbrıs Büyükelçisi: “İsrail-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs ve Yunanistan’la ilişkilerimizi etkilemez”

İsrail’in Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, ülkesinin Türkiye’yle ilişkilerinin yeniden normalleşmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’la mevcut ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, İsrail’in Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik’in Rum Haber Ajansı’na verdiği röportajda, İsrail’in Türkiye’yle ilişkilerinin yeniden canlanmasının İsrail’in Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’la mevcut ilişkilerini etkilemeyeceğini söylediğini yazdılar.

Habere göre röportajında, Kıbrıs ile İsrail’in çok iyi dost ve stratejik ortak olan iki ülke olduklarını vurgulayan Anolik, bölge ülkeleriyle ilişkileri her ne düzeyde olursa olsun bu durumu değiştirme niyetleri olmadığını vurguladı.

Anolik, ülkesinin Türkiye’yle ilişkilerinin iyileşmesinin Kıbrıs ve Yunanistan’a herhangi olumsuz bir etkisinin olmayacağının da altını çizidi.