İsrail ordusu, Gazze'nin genelini hava saldırılarıyla vurdu; ateşkes sona erdi

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, dün gece İsrail ordusunun başlattığı yoğun saldırılarla sona erdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada hedefin Gazze'nin geneli olduğu duyuruldu. Ayrıca hava saldırılarının ötesine geçilebileceğinin de açıklanması, bölgeye yönelik kara operasyonunun yeniden başlayabileceği sinyalini verdi. Hamas, saldırıların "rehineler için bir ölüm cezası" olduğunu ifade etti. İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı, Al Jazeera'ye konuşan kaynaklar tarafından 308 olarak açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de ölü sayısının en az 300 olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu alanları; yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı okulları ve çadır alanlarını bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada saldırının "Hamas'ın Gazze'de elinde kalan esirleri serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmesine; grubun ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff ve diğer arabulucuların ateşkes önerilerini kabul etmemesine" bir yanıt olduğu belirtildi.

Kara operasyonu da başlayabilir

Beyaz Saray, İsrail ordusunun saldırı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'a danışıldığını doğruladı. İsrail ordusu ayrıca saldırıların "gerektiği sürece" devam edeceğini ve hava saldırılarının ötesine geçebileceğini ifade etti. Gazze'ye kara operasyonunun yeniden başlayabileceği değerlendiriliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı: En az 244 ölü

İsrail ordusu; Gazze'nin kuzeyi, Gazze şehri, Han Yunus, Deyr el Belah ve Refah'ta ağır hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, Ocak ayında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in bölgeye yönelik en ağır saldırısı oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkilinin duyurusuna göre saldırılarda en az 300 Filistinli hayatını kaybetti. En az 200 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölen Filistinlilerin arasında çocuklar ve bebekler de bulunuyor. Al Jazeera'ya konuşan tıbbî kaynaklar ise hava saldırılarında en az 308 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.