İsrail: Kara operasyonu bittiğinde Gazze farklı bir yer olacak

İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3 bin 595'i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, "Kara operasyonu bittiğinde Gazze çok farklı bir yer olacak" dedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıklanırken; Gazze'ye ilaç, yiyeyecek ve su taşıyan yardım kamyonlarının girişine izin verileceği bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

"Gazze çok farklı bir yer olacak"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, Amerikan Fox News'e yaptığı açıklamada, "kara operasyonu bittiğinde Gazze çok farklı bir yer olacak" dedi.

Regev, "Hamas'a bedel ödeteceklerini" söyledi.

Gazze'ye yoğun hava saldırısı

İsrail ordusu, 22 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor. Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, dün akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, ilk olarak dün akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'den Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırısı

İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı. İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İsrail ordusu operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti

Kanal 12 televizyonunun, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği" kaydedildi.

Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada; gece Gazze'ye girildiği ve kara operasyonların genişletildiği duyurulurken Gazze'ye gıda, su ve ilaç taşıyan kamyonların geçişine izin verileceği bilgisi de paylaşıldı.

Gazze'de iletişim hatları kesildi

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

Öte yandan Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.