İsrail-İran çatışmasında 8. gün

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail çatışmasında sekizinci gün.

Dünya ABD'nin savaşa müdahil olup olmayacağını beklerken bugün kritik diplomatik bir adımın günü olacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi; Britanya, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir araya gelecek. ABD merkezli CNN, Avrupalı Dışişleri Bakanları ile Erakçi arasındaki görüşmeden ABD'nin de haberdar olduğunu yazdı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a açtığı savaşa katılıp katılmayacağına "2 hafta içinde karar vereceğini" söylemişti.

Cenevre, İran ile dünya güçleri arasında yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya yönelik ilk anlaşmanın 2013 yılında yapıldığı ve 2015 yılında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığı yer. İran ve ABD arasındaki son nükleer müzakereler İsrail'in 12 Haziran'da İran'a sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle çökmüştü.

İranlı bir yetkili Tahran'ın diplomasiyi her zaman memnuniyetle karşıladığını ancak E3 olarak adlandırılan ülkeleri (Britanya, Fransa, Almanya) İsrail'e İran'a yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapmak üzere mevcut tüm araçları kullanmaya çağırdığını söyledi.

Erakçi'nin Cenevre'deki görüşmenin ardından 21-22 Haziran'da da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısı için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail'de İran'ın doğrudan saldırdığı iddia edilen Soroka Hastanesi önünde yaptığı açıklamada Trump için "muazzam dost" ifadelerini kullanırken "ABD'nin zaten ülke savunmasına yardımcı olduğunu" savunmuştu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın İran'a saldırma konusundaki kararını iki hafta içinde vereceğini duyurmuştu. Trump, ABD'nin askeri harekâtı konusunda nihaî kararını vermeden önce diplomatik çabaların devam etmesine izin vermek istediğini söylemişti.

Netanyahu ise İsrail'in Fordo'daki yeraltı nükleer tesisi de dahil olmak üzere İran'daki tüm nükleer tesisleri vurabileceğini savunmuştu.